"Wstrzymanie od środy tranzytu rosyjskiego gazu przez Ukrainę to jedna z największych porażek Rosji , która wykorzystuje ten surowiec jako broń energetyczną" - napisał w środę na portalu X prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

"W wyniku uzbrojenia Rosji w broń energetyczną i uciekania się (przez to państwo) do cynicznego szantażowania partnerów, Moskwa straciła jeden z najbardziej dochodowych i geograficznie dostępnych rynków" - podkreślił Zełenski.

Prezydent Ukrainy zauważył, że 25 lat temu, kiedy Władimir Putin przejmował obowiązki prezydenta od Borysa Jelcyna, roczny tranzyt gazu przez Ukrainę do Europy wynosił ponad 130 mld metrów sześciennych. "Dziś jest to zero" - zaznaczył polityk.