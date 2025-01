"Putin budował Nordstream aby ominąć Ukrainę (...), a dziś to Ukraina zablokowała mu możliwość eksportu gazu bezpośrednio do UE" - stwierdził szef polskiego MSZ, reagując na wstrzymanie przesyłu rosyjskiego surowca do Europy. "Kto pod kim dołki kopie..." - napisał wymownie minister.