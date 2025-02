- Jeśli ludzie uważają, że musimy pójść drogą dyplomatyczną, a ja uważam, że jesteśmy gotowi pójść drogą dyplomatyczną , to muszą w tym uczestniczyć Stany Zjednoczone , Europa , Ukraina i Rosja - oświadczył Zełenski w wyemitowanym we wtorek wywiadzie udzielonym brytyjskiemu dziennikarzowi Piersowi Morganowi.

Ukraiński prezydent stwierdził, że jest gotowy usiąść do stołu negocjacyjnego z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem , jeśli będzie to jedyny sposób na przywrócenie pokoju Ukraińcom.

- Jeśli to jest jedyna konfiguracja, w której możemy osiągnąć pokój dla Ukraińców i nie tracić ludzi - oczywiście, że to zrobimy - zapowiedział.

Ukraina-Rosja. Zełenski chce alternatywnych gwarancji od USA

Zełenski podkreślił również, że jego osobisty stosunek do Putina nie ma w tym przypadku znaczenia: "Uważam go za wroga. I, szczerze mówiąc, myślę, że on również uważa mnie za wroga" - powiedział.