W sobotę Ukraina przekazała, że w ostatnich dniach schwytano północnokoreańskich żołnierzy walczących u boku rosyjskich bojowników w obwodzie kurskim. Dwaj ranni żołnierze zostali przetransportowani do Kijowa , gdzie udzielana jest im opieka medyczna.

Wołodymyr Zełenski podkreślił, że polecił Służbie Bezpieczeństwa Ukrainy, aby umożliwiła dziennikarzom dostęp do więźniów. Jak ocenił, " świat musi wiedzieć, co się dzieje ".

Wojna w Ukrainie. Schwytali północnokoreańskich żołnierzy. Zełenski ma propozycję

Wołodymyr Zełenski zapewnił we wpisie w mediach społecznościowych, że bez wątpienia będzie więcej żołnierzy z armii Kim Dzong Una, którzy zostaną ujęci przez ukraińskie siły. " To tylko kwestia czasu, zanim naszym wojskom uda się schwytać kolejnych . Świat nie powinien mieć wątpliwości, że rosyjska armia jest uzależniona od pomocy wojskowej z Korei Północnej " - podkreślił.

Co więcej, Zełenski wyszedł z propozycją skierowaną do władz Korei Północnej. "Ukraina jest gotowa przekazać żołnierzy Kim Dzong Una, jeśli uda mu się (Kim Dzong Unowi - red.) zorganizować ich wymianę na naszych wojowników przetrzymywanych w rosyjskiej niewoli" - czytamy we wpisie ukraińskiego przywódcy. Ponadto nadmienił, że dla północnokoreańskich żołnierzy, którzy nie chcą wracać, "mogą być dostępne inne opcje".