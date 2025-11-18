Wojna w Ukrainie
Pociski ATACMS i drony nad Rosją. Moskiewskie lotniska wstrzymały działanie

Krzysztof Ryncarz

Krzysztof Ryncarz

Aktualizacja

Moskiewskie lotniska Wnukowo i Szeremietiewo wstrzymały we wtorek działanie. Mer rosyjskiej stolicy Siergiej Sobianin poinformował, że obrona powietrzna zestrzeliła wrogie drony, które leciał w kierunku Moskwy. Niedługo później Ukraina poinformowała, że przeprowadziła ataki za pomocą pocisków ATACMS na terytorium Rosji.

Ukraińcy zaatakowali Rosję pociskami ATACMS (zdj. ilustracyjne)
Ukraińcy zaatakowali Rosję pociskami ATACMS (zdj. ilustracyjne)South Korea's Joint Chiefs of Staff AFP

"Obrona przeciwlotnicza ministerstwa obrony zestrzeliła bezzałogowy statek powietrzny, który leciał w stronę Moskwy. Specjaliści służb ratowniczych pracują na miejscu upadku szczątków" - napisał w serwisie Telegram Sobianin. Chwilę później mer Moskwy przekazał informacje o zestrzeleniu kolejnych dwóch dronów.

W związku z bezzałogowcami nad rosyjską stolicą, pracę wstrzymały dwa główne lotniska: Wnukowo i Szeremietiewo. "Wprowadzono tymczasowe ograniczenia w przestrzeni powietrznej lotniska Szeremietiewo w związku z wprowadzeniem sygnału 'dywan'. W związku z wprowadzonymi ograniczeniami czas obsługi pasażerów może ulec wydłużeniu. (...) Możliwe są zmiany w rozkładzie lotów" - napisało lotnisko w komunikacie.

Około godz. 17.30 lotnisko Szeremietiewo poinformowało, że wznowiło normalną działalność. Niedługo później samoloty zaczęły normalnie lądować i wylatywać z lotniska Wnukowo.

Ukraińcy uderzyli na terytorium Rosji. Użyli amerykańskich pocisków

Niedługo później ukraińska armia poinformowała, że przeprowadziła atak na cele na terytorium Rosji. W tym celu wykorzystała amerykańskie pociski ATACMS."Siły zbrojne Ukrainy udanie wykorzystały taktyczne systemy rakietowe ATACMS do przeprowadzenia precyzyjnych uderzeń na cele wojskowe na terytorium Rosji" - przekazał w oświadczeniu ukraiński sztab generalny.

    "Wykorzystanie broni dalekiego zasięgu, w tym systemów ATACMS będzie kontynuowane" - dodała armia.

    Ukraińskie drony nad Rosją. "Potężny atak"

    To nie pierwszy raz w ostatnich dniach, gdy Ukraińcy przeprowadzili atak za pomocą dronów na terytorium Rosji. W niedzielę ukraińskie drony uderzyły w cele w obwodzie wołgogradzkim, woroneskim oraz na Krymie. Według doniesień portalu Unian półwysep miał zostać zaatakowany pociskami Neptun.

    W Wołgogradzie miało dojść do kilku pożarów, w tym budynku mieszkalnego, w który miał uderzyć jeden z dronów. Według Ukraińców celem ataku była miejscowa rafineria, a dron został skierowany na blok przez Rosjan.

    "Jednostki obrony powietrznej rosyjskiego Ministerstwa Obrony odparły potężny atak dronów na terytorium obwodu wołgogradzkiego" - przekazał jego gubernator Andriej Boczarow.

