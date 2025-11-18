W skrócie Rosyjska obrona powietrzna zestrzeliła kilka dronów lecących w kierunku Moskwy. Lotnisk Wnukowo i Szeremietiewo wstrzymały pracę.

Ukraińska armia poinformowała chwilę później, że przeprowadziła ataki na cele w Rosji, wykorzystując amerykańskie pociski ATACMS.

W ostatnich dniach Ukraina kilkukrotnie atakowała terytorium Rosji za pomocą dronów i nowoczesnych rakiet.

"Obrona przeciwlotnicza ministerstwa obrony zestrzeliła bezzałogowy statek powietrzny, który leciał w stronę Moskwy. Specjaliści służb ratowniczych pracują na miejscu upadku szczątków" - napisał w serwisie Telegram Sobianin. Chwilę później mer Moskwy przekazał informacje o zestrzeleniu kolejnych dwóch dronów.

W związku z bezzałogowcami nad rosyjską stolicą, pracę wstrzymały dwa główne lotniska: Wnukowo i Szeremietiewo. "Wprowadzono tymczasowe ograniczenia w przestrzeni powietrznej lotniska Szeremietiewo w związku z wprowadzeniem sygnału 'dywan'. W związku z wprowadzonymi ograniczeniami czas obsługi pasażerów może ulec wydłużeniu. (...) Możliwe są zmiany w rozkładzie lotów" - napisało lotnisko w komunikacie.

Około godz. 17.30 lotnisko Szeremietiewo poinformowało, że wznowiło normalną działalność. Niedługo później samoloty zaczęły normalnie lądować i wylatywać z lotniska Wnukowo.

Ukraińcy uderzyli na terytorium Rosji. Użyli amerykańskich pocisków

Niedługo później ukraińska armia poinformowała, że przeprowadziła atak na cele na terytorium Rosji. W tym celu wykorzystała amerykańskie pociski ATACMS."Siły zbrojne Ukrainy udanie wykorzystały taktyczne systemy rakietowe ATACMS do przeprowadzenia precyzyjnych uderzeń na cele wojskowe na terytorium Rosji" - przekazał w oświadczeniu ukraiński sztab generalny.

"Wykorzystanie broni dalekiego zasięgu, w tym systemów ATACMS będzie kontynuowane" - dodała armia.

Ukraińskie drony nad Rosją. "Potężny atak"

To nie pierwszy raz w ostatnich dniach, gdy Ukraińcy przeprowadzili atak za pomocą dronów na terytorium Rosji. W niedzielę ukraińskie drony uderzyły w cele w obwodzie wołgogradzkim, woroneskim oraz na Krymie. Według doniesień portalu Unian półwysep miał zostać zaatakowany pociskami Neptun.

W Wołgogradzie miało dojść do kilku pożarów, w tym budynku mieszkalnego, w który miał uderzyć jeden z dronów. Według Ukraińców celem ataku była miejscowa rafineria, a dron został skierowany na blok przez Rosjan.

"Jednostki obrony powietrznej rosyjskiego Ministerstwa Obrony odparły potężny atak dronów na terytorium obwodu wołgogradzkiego" - przekazał jego gubernator Andriej Boczarow.

