Potężne skutki uderzenia Rosji na Kijów. Odcięli wodę dwóm milionom ludzi

W skrócie Masowy ostrzał infrastruktury energetycznej Ukrainy przez Rosję odciął wodę dwóm milionom mieszkańców, a ekipy remontowe nieustannie pracują nad usunięciem awarii.

Polska deklaruje wsparcie dla Ukrainy, zapowiadając dostawy generatorów energii elektrycznej.

We Lwowie zniszczenia opóźnią sezon grzewczy, a mieszkańcy są namawiani do szukania alternatywnych źródeł ciepła na najbliższe tygodnie.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Nowy wpis wicepremiera Ukrainy pojawił się wczesnym popołudniem.

"W Kijowie przywrócono już dostawy wody dla 2 mln odbiorców, ale 4 tysiące domów nadal pozostaje bez wody. Prace trwają. W obwodzie kirowogradzkim wodę zaczniemy dostarczać około godziny 18" - poinformował Ołeksij Kułeba.

Niektóre linie trolejbusowe i tramwajowe w Kijowie są tymczasowo nieczynne z powodu przerwy w dostawie prądu. Awaria energetyczna trwa nie tylko w samej stolicy, ale i obwodach: kijowskim, sumskim, charkowskim, połtawskim, dniepropetrowskim, donieckim, czerkaskim i zaporoskim.

Kułeba dodał, że pomimo znacznych zniszczeń infrastruktury, prace naprawcze trwają nieprzerwanie w całym kraju, ekipy remontowe pracują, aby jak najszybciej przywrócić światło i wodę do domów.

Atak na Kijów. Polska zapowiada pomoc po kolejnej eskalacji

Według ukraińskich Sił Powietrznych w nocy 10 października Rosja przeprowadziła połączony atak, używając 32 pocisków i 465 bezzałogowych statków powietrznych różnych typów. Obrona przeciwlotnicza zneutralizowała 420 celów powietrznych wroga, a trafienia odnotowano w 19 lokalizacjach.

Na tragiczne doniesienia ze Wschodu reaguje Polska. Radosław Sikorski, przebywający z wizytą we Lwowie na zachodzie Ukrainy, powiedział, że Warszawa rozważa sposoby wsparcia swojego wschodniego sąsiada.

- Generatory, dodatkowe dostawy energii elektrycznej, przyspieszona budowa połączeń energetycznych między Ukrainą a Polską i oczywiście nasz terminal LNG w Świnoujściu są do Państwa dyspozycji - powiedział szef MSZ podczas konferencji prasowej ze swoim ukraińskim odpowiednikiem.

- To kolejna eskalacja, ponieważ wiemy, dlaczego jest ona przeprowadzana. Ma ona na celu zastraszenie ludzi przed zimą - dodał wicepremier.

Rosja uderzyła w Lwów. Skutki atak odczuwalne przez "kilka tygodni"

Sam Lwów również odczuł skutki rosyjskiej nocnej napaści. Miasto opóźni rozpoczęcie sezonu grzewczego o kilka tygodni.

"Obecna sytuacja w kraju jest taka, że nie możemy zapewnić ogrzewania przez kilka najbliższych tygodni. Musimy jeszcze trochę poczekać, aby wszystko zrobić jak należy - żeby było ciepło zimą" - napisał mer Andrij Sadowy.

Zaapelował do mieszkańców Lwowa, aby zadbali o alternatywne źródła ciepła i pomogli tym, którzy nie są w stanie poradzić sobie sami.

Mer ogłosił również, że Lwów wejdzie w tryb testowy 11 października. "Musimy sprawdzić wszystkie nasze zasoby, mechanizmy, wsparcie i wydajność. Robimy to co roku, ale po raz pierwszy w całym mieście jednocześnie" - dodał samorządowiec.

Zmiany w prawie rozporządzeniem zamiast ustawą. Wójcik w ''Gościu Wydarzeń'': Żurek ciężko pracuje na to, żeby znaleźć się w więzieniu Polsat News Polsat News