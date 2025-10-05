Ukraina Rosja
Dawid Szczyrbowski

Wołodymyr Zełenski ocenił, że nocny atak Rosji na Ukrainę był "terrorem" wymierzonym w ludność cywilną, którą pozbawia się normalnych warunków do życia. Ukraińską przestrzeń powietrzną naruszyło około 550 pocisków i dronów. Zełenski przekazał informację o śmierci co najmniej pięciu osób. Zaapelował też do sojuszników o "szybsze wdrażanie wszystkich porozumień obronnych".

Wołodymyr Zełenski poinformował, że ostatniej nocy ukraińską przestrzeń powietrzną naruszyło ponad 500 rosyjskich pocisków i dronów
Wołodymyr Zełenski poinformował, że ostatniej nocy ukraińską przestrzeń powietrzną naruszyło ponad 500 rosyjskich pocisków i dronówtwitter.com/Volodymyr Zelenskyy/AFP/DANYLO ANTONIUKmateriał zewnętrzny

  • Wołodymyr Zełenski poinformował o skutkach nocnego rosyjskiego ataku na Ukrainę, podczas którego zginęło pięć osób, a dziesięć zostało rannych.
  • Rosyjskie rakiety i drony spowodowały znaczne zniszczenia w dziewięciu regionach kraju, w tym we Lwowie, gdzie odnotowano śmiertelne ofiary i groźne pożary.
  • Polska poderwała myśliwce w reakcji na ataki na zachodnią Ukrainę, jednak nie odnotowano naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej.
Wołodymyr Zełenski w niedzielę rano zdał raport z prowadzonej akcji ratunkowej po rosyjskim ataku na Ukrainę. Jak poinformował, ostatniej nocy przestrzeń powietrzną naruszyło ponad 50 pocisków i około 500 dronów.

Nie żyje pięć osób, kolejnych 10 zostało rannych - przekazał ukraiński przywódca. Sytuacja jest dynamiczna, a bilans nie jest ostateczny.

"Składam najszczersze kondolencje wszystkim, którzy stracili bliskich w wyniku tego terroru" - napisał na platformie X Zełenski.

Syreny zawyły w dziewięciu regionach Ukrainy. Kulisy nocnego ataku Rosji

Prezydent Ukrainy podkreślił, że w wielu miejscach nieustannie trwają działania ratunkowe. Zarazem wezwał rząd do "podjęcia szybkich i skutecznych działań celem wyeliminowania skutków tego ataku".

Zniszczenia odnotowano w dziewięciu obwodach Ukrainy: lwowskim, iwanofrankowskim, zaporoskim, czernihowskim, sumskim, charkowskim, chersońskim, odeskim i kirowohradzkim.

    Wołodymyr Zełenski zaznaczył, że agresor po raz kolejny wziął na cel niewinnych ludzi, atakując infrastrukturę niezbędną do normalnego życia. Przypomnijmy, po ataku na infrastrukturę energetyczną w obwodach lwowskim i zaporoskim kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców nie ma prądu.

    W tym kontekście wezwał Stany Zjednoczone oraz państwa Europy do działania i "powstrzymania Putina". "Potrzebujemy większej ochrony i szybszego wdrażania wszystkich porozumień obronnych, zwłaszcza w zakresie obrony powietrznej" - zauważył ukraiński przywódca.

    Rosja zaatakowała Lwów. Polska poderwała myśliwce

    W niedzielę nad ranem rosyjskie pociski i drony dosięgły Lwowa, a miastem wstrząsnęły eksplozje. Według najnowszych danych zginęły tam trzy osoby. Rzecznik polskiego MSZ przekazał, że w tym gronie nie ma Polaków.

    "Apeluję do mieszkańców o zachowanie ostrożności! Wychodzenie na ulice jest teraz niebezpieczne!" - napisał w niedzielę rano mer Lwowa Andrij Sadowy. Jak poinformował, w mieście ciągle nie opanowano kilku pożarów. Zaapelował, aby zamknąć okna i uchronić się przed wdychaniem potencjalnie szkodliwych oparów.

    W związku z rosyjskimi działaniami na zachodzie Ukrainy Polska poderwała swoje i sojusznicze myśliwce celem patrolowania nieba. Akcja trwała kilka godzin i zakończyła się po godz. 8. Dowództwo Operacyjne RSZ poinformowało, że nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej.

