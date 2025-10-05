W skrócie Wołodymyr Zełenski poinformował o skutkach nocnego rosyjskiego ataku na Ukrainę, podczas którego zginęło pięć osób, a dziesięć zostało rannych.

Rosyjskie rakiety i drony spowodowały znaczne zniszczenia w dziewięciu regionach kraju, w tym we Lwowie, gdzie odnotowano śmiertelne ofiary i groźne pożary.

Polska poderwała myśliwce w reakcji na ataki na zachodnią Ukrainę, jednak nie odnotowano naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej.

Wołodymyr Zełenski w niedzielę rano zdał raport z prowadzonej akcji ratunkowej po rosyjskim ataku na Ukrainę. Jak poinformował, ostatniej nocy przestrzeń powietrzną naruszyło ponad 50 pocisków i około 500 dronów.

Nie żyje pięć osób, kolejnych 10 zostało rannych - przekazał ukraiński przywódca. Sytuacja jest dynamiczna, a bilans nie jest ostateczny.

"Składam najszczersze kondolencje wszystkim, którzy stracili bliskich w wyniku tego terroru" - napisał na platformie X Zełenski.

Syreny zawyły w dziewięciu regionach Ukrainy. Kulisy nocnego ataku Rosji

Prezydent Ukrainy podkreślił, że w wielu miejscach nieustannie trwają działania ratunkowe. Zarazem wezwał rząd do "podjęcia szybkich i skutecznych działań celem wyeliminowania skutków tego ataku".

Zniszczenia odnotowano w dziewięciu obwodach Ukrainy: lwowskim, iwanofrankowskim, zaporoskim, czernihowskim, sumskim, charkowskim, chersońskim, odeskim i kirowohradzkim.

Wołodymyr Zełenski zaznaczył, że agresor po raz kolejny wziął na cel niewinnych ludzi, atakując infrastrukturę niezbędną do normalnego życia. Przypomnijmy, po ataku na infrastrukturę energetyczną w obwodach lwowskim i zaporoskim kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców nie ma prądu.

W tym kontekście wezwał Stany Zjednoczone oraz państwa Europy do działania i "powstrzymania Putina". "Potrzebujemy większej ochrony i szybszego wdrażania wszystkich porozumień obronnych, zwłaszcza w zakresie obrony powietrznej" - zauważył ukraiński przywódca.

Rosja zaatakowała Lwów. Polska poderwała myśliwce

W niedzielę nad ranem rosyjskie pociski i drony dosięgły Lwowa, a miastem wstrząsnęły eksplozje. Według najnowszych danych zginęły tam trzy osoby. Rzecznik polskiego MSZ przekazał, że w tym gronie nie ma Polaków.

"Apeluję do mieszkańców o zachowanie ostrożności! Wychodzenie na ulice jest teraz niebezpieczne!" - napisał w niedzielę rano mer Lwowa Andrij Sadowy. Jak poinformował, w mieście ciągle nie opanowano kilku pożarów. Zaapelował, aby zamknąć okna i uchronić się przed wdychaniem potencjalnie szkodliwych oparów.

W związku z rosyjskimi działaniami na zachodzie Ukrainy Polska poderwała swoje i sojusznicze myśliwce celem patrolowania nieba. Akcja trwała kilka godzin i zakończyła się po godz. 8. Dowództwo Operacyjne RSZ poinformowało, że nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej.

