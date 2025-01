Północnokoreańscy żołnierze walczący po stronie Rosji w Ukrainie zostali wycofani z linii frontu - podał w czwartek portal dziennika "New York Times". Według ukraińskich dowódców brak koordynacji z Rosjanami doprowadziły do dużych strat w ich szeregach. Nie oznacza to jednak, że żołnierze nie wrócą na front.