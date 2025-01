Wojna w Ukrainie. Żołnierze Korei Północnej wycofali się z frontu

Wojskowy opowiedział też o taktyce podejmowanej przez koreańskich żołnierzy na polu bitwy. Jak stwierdził, wyróżniają się tym, że wolą zginąć niż oddać się do niewoli. Wielokrotnie widziano jak Koreańczycy sami wysadzają się granatami, by uniknąć roli jeńca. Dbają również o to, by nie pozostawić śladów swojej obecności - podnoszą rannych i zabierają zwłoki poległych towarzyszy.