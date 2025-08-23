W skrócie Wołodymyr Zełenski prowadzi w sondażu prezydenckim, ale generał Wałerij Załużny depcze mu po piętach, tracąc jedynie 6 pkt. proc.

33 proc. Ukraińców zdecydowanie popiera działania Zełenskiego jako prezydenta, a kolejne 32 proc. wyraża częściową aprobatę.

Wśród partii politycznych największe poparcie zyskuje ugrupowanie tworzone wokół Załużnego. Ukraińcy w większości oczekują pojawienia się nowych graczy na scenie politycznej.

Ukraińcy dostali serię pytań dotyczących sceny politycznej. Sondaż przeprowadziła grupa socjologiczna Rating na zlecenie Międzynarodowego Instytutu Republikańskiego.

"Gdyby wybory prezydenckie odbyły się w tę niedzielę, na którego kandydata, jeśli w ogóle, oddałbyś głos?" - tak brzmiało pierwsze pytanie. Najwięcej wskazań uzyskał Wołodymyr Zełenski (31 proc.), ale tuż za nim uplasował się generał Wałerij Załużny (25 proc.).

Czy Ukraińcy aprobują działalność Zełenskiego? Jest nowy sondaż

Dalsze miejsca zajęli: były prezydent Petro Poroszenko (6 proc.) oraz ukraiński oficer wywiadu Kyryło Budanow (5 proc.). 9 proc. ankietowanych nie potrafiło wskazać swojego faworyta.

Załużny cieszy się największym poparciem wśród osób powyżej 50. roku życia (31 proc.). W tej grupie wojskowy pokonał Zełenskiego (30 proc.).

"Czy aprobuje Pan/Pani działalność prezydenta Wołodymyra Zełenskiego?" - tak brzmiało drugie pytanie zadane respondentom.

33 proc. badanych odpowiedziało, że zdecydowanie aprobuje. 32 proc. aprobuje w pewnym stopniu, a 16 proc. nie popiera działań prezydenta Ukrainy.

Na kogo Ukraińcy zagłosowaliby w wyborach? Liderem partia Wałerija Załużnego

Ankietowanym zadano również pytanie, na kogo zagłosowaliby w wyborach parlamentarnych. 22 proc. respondentów wsparłoby partię tworzoną wokół Wałerija Załużnego. Blok Wołodymyra Zełenskiego może liczyć na 14 proc. głosów.

Po 8 proc. głosów otrzymałyby partie: Azow oraz Europejska Solidarność. Niewiele mniej, bo 7 proc., dostałoby ugrupowanie tworzone wokół Kyryło Budanowa. 12 proc. badanych nie potrafiło wskazać swojego faworyta.

W Ukrainie panuje oczekiwanie na pojawienie się nowych graczy na scenie partyjnej. Takiej odpowiedzi udzieliło 74 proc. ankietowanych. 17 proc. jest zadowolonych z istniejących już ugrupowań.

Badanie przeprowadzono na całym terytorium Ukrainy, z wyjątkiem terenów okupowanych, metodą wywiadu telefonicznego wspomaganego komputerowo (CATI), na podstawie losowej próby numerów telefonów komórkowych. Przebadano łącznie 2400 mieszkańców Ukrainy w wieku 18 lat i starszych. Margines błędu przy założeniu prostego doboru losowego wynosi dwa punkty procentowe dla całej próby.

Źródło: Ukrainska Prawda

