W skrócie USA wyraziły zgodę na przeprowadzanie głębokich uderzeń na terytorium Rosji przez Ukrainę. Stanowisko potwierdził specjalny wysłannik Keith Kellogg.

Administracja Donalda Trumpa oraz Biały Dom rozważają również dostarczenie Ukrainie pocisków dalekiego zasięgu Tomahawk.

Według mediów temat uderzeń na rosyjskie terytorium pojawił się podczas spotkania Trumpa i Zełenskiego na Zgromadzeniu Ogólnym ONZ.

Jak poinformował na antenie stacji Fox News specjalny wysłannik USA ds. Ukrainy Keith Kellogg, Donald Trump wyraził zgodę na to, aby Ukraina przeprowadzała uderzenia dalekiego zasięgu w głąb terytorium Federacji Rosyjskiej. Polityk zaznaczył jednocześnie, że decyzja jest popierana przez administrację Białego Domu.

Biały Dom dał zielone światło Ukrainie. Keith Kellogg z jasnym komunikatem

- Po przeczytaniu jego wypowiedzi (Trumpa - red.), a także wypowiedzi wiceprezydenta Vance'a i sekretarza Rubio, odpowiedź brzmi tak: Wykorzystajcie możliwość głębokich uderzeń - powiedział w czasie wywiadu Kellogg.

Wcześniej w niedzielę wiceprezydent USA J.D. Vance przekazał, że administracja prezydenta USA prowadzi rozmowy nad dostarczeniem Siłom Zbrojnym Ukrainy pocisków dalekiego zasięgu Tomahawk.

O potencjalnych planach głębokich uderzeń na rosyjskie terytorium mówił z kolei w czwartek Wołodymyr Zełenski. W rozmowie z dziennikarzami portalu Axios ostrzegł, że urzędnicy Kremla powinni wiedzieć, gdzie znajdują się ich schrony.

Trump spotkał się z Zełenskim. Media: Podjął decyzje o atakach bronią USA

Jak ustalił natomiast kilka dni temu dziennik "Wall Street Journal", jednym z tematów spotkania Donalda Trumpa z Wołodymyrem Zełenskim w ramach Zgromadzenia Ogólnego ONZ było omówienie zgody na użycie amerykańskiej broni w atakach na rosyjskie terytorium. Według dziennikarzy prezydent USA był gotów poprzeć ten pomysł.

"WSJ" donosi także, że podczas rozmowy Zełenski zwrócił się do Trumpa z prośbą o przekazanie Ukrainie większej liczby pocisków dalekiego zasięgu.

Trump miał odpowiedzieć, że nie jest przeciwny temu pomysłowi, jednak - według informatora gazety - prezydent USA "ograniczył się do słów i nie podjął żadnych zobowiązań w kwestii zniesienia zakazu takich ataków".

Dziennik ustalił również, że wkrótce delegacja ukraińska uda się do Stanów Zjednoczonych, aby porozmawiać z szefem Pentagonu Pete'em Hegsethem.

Źródła: Fox News, "WSJ", Interia

