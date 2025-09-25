"Będę gotowy ustąpić". Zełenski deklaruje w sprawie prezydentury
Wołodymyr Zełenski przekazał, że nie zamierza przewodzić swojemu krajowi w czasach pokoju i będzie "gotowy" ustąpić z urzędu prezydenta, gdy zakończy się wojna - przekazał portal śledczy Axios. - Moim celem jest zakończenie wojny, a nie przewodzenie krajowi - powiedział w rozmowie z dziennikarzami.
Wołodymyr Zełenski udzielił wywiadu portalowi śledczemu Axios w Nowym Jorku tuż przed powrotem do Kijowa ze Zgromadzenia Ogólnego ONZ.
Zapytany, czy po zakończeniu wojny uzna swoją pracę za zakończoną, Zełenski odpowiedział, że będzie "gotowy" do ustąpienia ze stanowiska. Ukraiński przywódca nie wyklucza też możliwości zwrócenia się do ukraińskiego parlamentu o zorganizowanie wyborów, w razie gdyby doszło do wielomiesięcznego zawieszenia broni.
Ukraina. Jasne stanowisko Zełenskiego wobec prezydentury
Prezydent Ukrainy przyznał, że sytuacja w kraju i konstytucja Ukrainy stanowią w tym zakresie wyzwanie, lecz jego zdaniem przeprowadzenie wyborów jest możliwe. - Moglibyśmy wykorzystać ten czas - stwierdził.
- Chcę być z moim krajem w najtrudniejszych chwilach. Moim celem jest zakończenie wojny, a nie dalsze ubieganie się o urząd - powiedział Zełenski.
Konstytucja Ukrainy wyraźnie zakazuje przeprowadzania wyborów w czasie stanu wojennego. Gdyby nie wojna, pięcioletnia kadencja Zełenskiego zakończyłaby się w maju 2024 r.
Wkrótce więcej informacji.