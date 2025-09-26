W ostatnim wywiadzie Wołodymyr Zełenski sugerował Rosjanom, że powinni "wiedzieć, gdzie znajdują się ich schrony przeciwbombowe".

- Jeśli (Rosja - red.) nie powstrzyma wojny, będą ich potrzebować - sugerował ukraiński przywódca w wywiadzie dla portalu Axios.

Agencja AFP przypomina, że we wrześniu Rosja po raz pierwszy w trwającej trzy i pół roku wojnie zaatakowała ukraiński kompleks rządowy w Kijowie, co świadczy o zaostrzeniu konfliktu.

Rosja. Kreml odpowiedział na sugestię Zełenskiego. "Nieodpowiedzialne"

- Zełenski ewidentnie kontynuuje swoje desperackie wysiłki. Dlatego rzuca groźby na lewo i prawo, co jest całkowicie nieodpowiedzialne - ocenił wywiad prezydenta Ukrainy rzecznik Kremla Dmitriij Pieskow.

Ostatnio Ukraińcy nieustannie atakują rosyjskie miasta czy obiekty infrastruktury krytycznej za pomocą bezzałogowych dronów.

Na uderzenia przeciwko Rosji za pomocą pocisków dalekiego zasięgu długo nie zgadzali się Amerykanie i europejscy sojusznicy Kijowa, obawiając się sprowokowania Rosji i zaostrzenia konfliktu.

Źródło: Axios, AFP

