Szef MSZ Kremla zaznaczył jednak, że aby nowe porozumienie mogło mieć miejsce, to pierwszy krok na drodze ku normalizacji stosunków z Moskwą powinno płynąć z Waszyngtonu, ponieważ to Biały Dom - zdaniem Ławrowa - odpowiada za obecny, zły stan relacji.

Ukraina-Rosja. Siergiej Ławrow: Rozejm to droga donikąd

Agencja Reutera podkreśla, że w zeszłym miesiącu Władimir Putin przekazał, że jest otwarty na rozmowy z Donaldem Trumpem o zawieszeniu broni w Ukrainie, ale wyklucza jakiekolwiek większe ustępstwa terytorialne (Rosja kontroluje obecnie około 20 proc. terytorium Ukrainy - red.) i żąda jednocześnie, by Kijów porzucił swoje ambicje przystąpienia do NATO .

Odnosząc się do tych twierdzeń Siergiej Ławrow zaznaczył, że nie widzi sensu, aby dążyć do zawieszenia broni między zwaśnionymi stronami, ponieważ to prowadziłoby do "zamrożenia konfliktu", a - jak uznał - "Moskwa chce prawnie wiążącego porozumienia, które zapewni trwały pokój, gwarantujący bezpieczeństwo Rosji i jej sąsiadom".