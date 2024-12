Brytyjskie media o stanie zdrowia żony Asada. W tle nawrót poważnej choroby

Jak donosi "The Telegraph", Asma al-Asad jest bardzo ciężko chora. Z powodu białaczki kobieta została umieszczona z dala od innych osób, celem uniknięcia infekcji. W Moskwie Asma znajdowała się pod opieką swojego ojca, Fawaza Akhrasa . Mężczyzna jest ponoć "załamany" pogarszającą się sytuacją zdrowotną swojej córki - przekazały źródła, pozostające w bezpośrednim kontakcie z rodziną.

W przeszłości kobieta była leczona z powodu raka piersi , którego udało jej się pokonać w sierpniu 2019 r. Źródła, na które powołuje się "The Telegraph", sugerują, że stan zdrowia Asmy jest wręcz tragiczny. - Nie może przebywać z nikim w tym samym pokoju (ze względu na jej stan - red.) - przekazał jeden z informatorów, który w ostatnich tygodniach kontaktował się bezpośrednio z przedstawicielem rodziny.

"The Telegraph": Pogarsza się stan zdrowia żony Baszara al-Asada

Redakcja przypuszcza, że 49-latka przyleciała do Moskwy na leczenie jakiś czas przed tym, jak Kreml przekonał jej męża do ucieczki z Syrii, z powodu błyskawicznych postępów rebeliantów. Ojciec Asmy, który jest kardiologiem, opiekował się nią przez ostatnie pół roku - początkowo w Zjednoczonych Emiratach Arabskich , a później w stolicy Rosji .

Spekulacje na temat stanu zdrowia kobiety pojawiły się po doniesieniach, jakoby była zmęczona ograniczeniami nałożonymi na nią w Moskwie, rozważała leczenie w Londynie i chciała rozwodu z Baszarem. Choć Asadowie nie odnieśli się do ostatniej kwestii, ochoczo zaprzeczył jej Kreml.

Niedawno brytyjski polityk Robert Jenrick oświadczył, że byłoby "afrontem dla milionów ofiar Asada, gdyby jego żona wróciła do luksusowego życia w Wielkiej Brytanii ". Kobieta posiada bowiem podwójne, brytyjsko-syryjskie obywatelstwo. Asma dorastała w Acton w zachodnim Londynie wraz z ojcem i matką Sahar - byłą dyplomatką w syryjskiej ambasadzie. Ma również dwóch braci, którzy poszli w ślady ojca i również zostali lekarzami.

Asma al-Asad. Kim jest żona obalonego dyktatora Syrii?

Asma ukończyła informatykę w londyńskim King's College i - zanim zaczęła spotykać się z Baszarem w 1992 roku - zajmowała się bankowością inwestycyjną . Nie spodziewano się wówczas, że to właśnie Baszar zostanie następcą swojego ojca.

Wszystko zmieniło się po tym, jak jego starszy brat Basil zginął w wypadku samochodowym w 1996 roku. W tej sytuacji to Baszar został następcą syryjskiego tronu, a następnie prezydentem w 2000 roku. Pozornie reformatorski i przyjazny Zachodowi wizerunek pary rozpadł się, gdy Baszar brutalnie stłumił prodemokratyczne protesty w 2011 roku , pogrążając Syrię w krwawej wojnie domowej .

Za swoją rolę we wspieraniu poczynań męża Asma została objęta sankcjami. W grudniu brytyjski minister spraw zagranicznych oznajmił, że nie wyobraża sobie ewentualnego powrotu kobiety do Wielkiej Brytanii. - Chcę, aby potwierdzono, że jest osobą objętą sankcjami i nie jest mile widziana w Wielkiej Brytanii - podkreślił David Lammy, zapowiadając, że zrobi "wszystko, co w jego mocy", aby żaden członek rodziny Asadów nie znalazł schronienia na Wyspach.