Minister spraw zagranicznych Federacji Rosyjskiej Siergiej Ławrow stwierdził, że Francja wielokrotnie zwracała się do Rosji "kanałami zamkniętymi", proponując nawiązanie dialogu na temat wojny rosyjsko-ukraińskiej bez udziału w nim Ukrainy.

Wojna w Ukrainie. Francja rozmawiała z Rosją?

Jednocześnie zauważył on, że to Francja szkoli na swoim terytorium ukraińskich żołnierzy i to ona zaproponowała wysłanie europejskich sił na Ukrainę.