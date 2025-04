Tajna operacja Orbana. O włos od konfliktu na Bałkanach

Viktor Orban był o włos od wywołania na Bałkanach konfliktu o niemożliwych do przewidzenia konsekwencjach - informuje portal VSquare. Jak wynika z doniesień, na polecenie premiera Węgier siły specjalne miały być gotowe do ewentualnej ewakuacji prezydenta Republiki Serbskiej Milorada Dodika - w ten sposób miałby on uniknąć aresztowania przez bośniacki sąd.