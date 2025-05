Po raz pierwszy od trzech lat przedstawiciele Ukrainy usiedli do rozmów z Rosjanami. Za zamkniętymi drzwiami w Stambule rozmowom przewodniczył szef tureckiej dyplomacji Hakan Fidan. Na czele kijowskiej delegacji stanął minister obrony Rustem Umierow, a rosyjską kierował Władimir Miedinski, doradca Władimira Putina.

Informacje o żądaniach Kremla podał także dziennikarz brytyjskiego "The Economist". Olivera Carrolla zacytował przy tym szefa rosyjskiej delegacji Władimira Miedinskiego: "Nie chcemy wojny, ale jesteśmy gotowi walczyć przez rok, dwa, trzy - ile by to nie trwało. Walczyliśmy ze Szwecją przez 21 lat. Jak długo jesteście gotowi walczyć? (...) Być może niektórzy z siedzących przy tym stole stracą więcej swoich bliskich. Rosja jest gotowa walczyć wiecznie".