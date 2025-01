- Coraz więcej liderów przychyla się do tego, by zaproszenie do NATO zostało do Ukrainy wystosowane - powiedział Andrzej Duda podczas środowej konferencji prasowej w Belwederze po spotkaniu z Wołodymyrem Zełenskim. Prezydent odniósł się też do potencjalnych rozmów pokojowych, mających zakończyć wojnę w Ukrainie. Zdaniem Dudy powinien brać w nich udział także przedstawiciel Polski jako kraju sąsiedniego, który podziela stanowisko Kijowa.