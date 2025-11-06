Wojna w Ukrainie
Wojna w Ukrainie

Błyskawiczne tempo Rosjan. Kolejna zdobycz na newralgicznym odcinku frontu

Patryk Idziak

Patryk Idziak

Rosjanie zajęli Pawliwkę w obwodzie zaporoskim - poinformowali analitycy z ukraińskiego DeepState. Wojska znalazły się ponadto w pobliżu kilku innych miejscowości w Ukrainie, gdzie istnieje ryzyko ich wtargnięcia. Agencja informacyjna Unian podała statystyki. Kreml kontroluje obecnie ponad 19 proc. ukraińskiego terytorium. I robi ciągłe postępy.

Rosja robi postępy na froncie. Kolejna część ukraińskiego terytorium zdobyta
Rosja robi postępy na froncie. Kolejna część ukraińskiego terytorium zdobytaAli Cura / ANADOLU; DeepStateAFP

W skrócie

  • Rosjanie przejęli kontrolę nad Pawliwką w obwodzie zaporoskim, zbliżając się do innych strategicznych miejscowości.
  • Armia rosyjska koncentruje swoje wysiłki na zdobyciu Pokrowska, co może prowadzić do odcięcia Myrnohradu.
  • Rosyjskie wojska czynią stałe postępy, a Ukraina traci kolejne tereny, mając trudności z utrzymaniem linii obrony.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Armia Rosji wkroczyła do osady Pawliwka w obwodzie zaporoskim, a ruch wojsk zaobserwowano także w pobliżu Bałahanu, Udacznych, Stupoczek, Pławni, Prymorśka i Uspeniwki. Dane przekazano w mediach ukraińskiego projektu badawczego DeepState.

Ukraińska Prawda ocenia, że wspomniane miejscowości leżą na obecnie najbardziej zagrożonych rejonach frontu w wojnie Rosji z Ukrainą.

Rosyjskie oddziały starają się ponadto przedrzeć i opanować Pokrowsk. Jeśli uda się go zająć, Myrnohrad zostanie odgrodzony od terenów zależnych od Ukrainy.

Rosja zdobywa kolejny punkt. Priorytetem zajęcie Pokrowska

Instytut Studiów nad Wojną (ISW) w raporcie opublikowanym w środę zauważył, że chociaż Rosja ponosi znaczne straty, jednocześnie robi "miażdżące postępy na kierunku pokrowskim".

"Rosyjskie dowództwo wojskowe skierowało znaczną część 2., 41. i 51. armii połączonych (CAA) na kierunku pokrowskim, co wskazuje na priorytet zajęcia kotła" - podano w raporcie.

Zobacz również:

Rosja testuje nowy system
Wojna w Ukrainie

Rosja zmienia oblicze wojny. Rozpoczęły się testy nowego systemu

Patryk Idziak
Patryk Idziak

    Żołnierz ukraińskiej brygady działającej w rejonie Pokrowska - na którego powołuje się ISW - poinformował, że Rosjanie dopuszczają się przy tym "haniebnych praktyk". Mowa m.in. o noszeniu przez nich ubrań cywilnych, aby pod pozorem neutralności podejść jak najbliżej docelowej pozycji, nie będąc ranionym.

    Postępy Rosji w wojnie z Ukrainą. "Tracimy miasto"

    Jak podała Unian, w październiku Rosja zajęła 267 kilometrów kwadratowych terytorium Ukrainy. Ukraińskie wojska mają największy problem z utrzymaniem pozycji w obwodzie dniepropietrowskim i Zaporożu.

    Według analityków Rosja kontroluje 19,09 proc. ukraińskich terenów. "W ujęciu względnym liczba okupowanych terytoriów zwiększyła się o 3,1 proc., a liczba operacji szturmowych o 2,3 proc." - dodała Unian.

    Były pracownik Służby Bezpieczeństwa Ukrainy Iwan Stupak powiedział w wywiadzie na antenie Radia NV, że władze powinny rozważyć wydanie rozkazu odwrotu dla ukraińskich obrońców Pokrowska. - Taktycznie świetnie, zdarzają się pozytywne momenty, ale generalnie niestety tracimy miasto. Gdzieś szybciej, gdzieś wolniej - ocenił.

    Zobacz również:

    Wojna na Ukrainie. Rosjanie uderzyli w stację kolejową Zaporoże-Kamienskie
    Wojna w Ukrainie

    Seria nocnych ataków na Ukrainie. Zniszczono dworzec kolejowy

    Aleksandra Czurczak
    Aleksandra Czurczak
    Zapadła decyzja ws. apelacji Doriana S. Sąd utrzymał wyrok dożywociaPolsat NewsPolsat News

    Najnowsze