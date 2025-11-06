W skrócie Rosja rozpoczęła testy nowego systemu zagłuszania, który utrudnia działanie ukraińskich dronów na froncie.

System skutecznie zakłóca komunikację i przekaz wideo dronów FPV, wykorzystując częstotliwości 6,2-7,2 GHz.

Rosyjskie wojsko intensyfikuje produkcję własnych dronów oraz rozwija sieć przekaźników, co umożliwia przeprowadzanie zmasowanych ataków i utrzymywanie komunikacji nawet podczas zakłóceń.

Ukraińskie wojsko odnotowało pojawienie się nowego rosyjskiego systemu zasłonowego na froncie. Jego użycie sprawia, że drony FPV - wyposażone w kamerę i przesyłające obraz na żywo - są zagłuszane. System ma działać w zakresie wideo o częstotliwości 6,2-7,2 GHz.

Wojna w Ukrainie. Rosjanie mają nowy system

Siergiej "Flash" Beskrestnow, doświadczony ekspert ds. wojny hybrydowej i ukraińskiego wywiadu, poinformował na komunikatorze Telegram, że na razie mowa o testach tego systemu, ale już teraz jest on skutecznie używany, by zakłócać działania armii Ukrainy.

Flash sprecyzował, że system wykorzystywany przez Rosjan może tłumić sygnały sterowania i komunikacji wideo dronów, które ukraińskie jednostki wykorzystują zwłaszcza w celu ominięcia rosyjskich przeszkód - w tym choćby po to, aby unikać starcia tam, gdzie siły wroga w danym momencie przeważają.

Zdaniem ukraińskiego specjalisty, Rosja szybko odpowiada na zmiany technologiczne.

"Możemy ukrywać wszelkie decyzje i zdarzenia, ale gdy tylko wpadną one w ręce wroga w postaci trofeum, natychmiast zawiadamia się o tym grupy (rosyjskich naukowców - red.) i rozpoczynają proces opracowywania tego samego rozwiązania lub przeciwdziałania" - napisał.

Drony na pierwszej linii frontu w wojnie Rosji z Ukrainą

Jednakże Rosja nie tylko stara się neutralizować ukraińskie drony. W tym samym czasie dla rosyjskiego wojska produkowane są ich własne zdalnie sterowane bezzałogowce, które później służą do przypuszczania zmasowanych ataków na cele w Ukrainie - zauważa agencja Unian.

Eksperci agencji wyjaśnili, że armia Rosji posiada i dynamicznie rozwija sieć przekaźników, dzięki której jest w stanie utrzymywać komunikację z dronami nawet przy próbach jej zakłócania.

Szef ukraińskiego Departamentu ds. Przeciwdziałania Zbrodniom Popełnionym w Konfliktach Zbrojnych Jurij Rud poinformował, że w 2025 r. siły rosyjskie przeprowadziły do tej pory ponad 5100 ataków dronów na ludność cywilną - dwukrotnie więcej niż łączna liczba w całym 2024 r. - podał Instytut Studiów nad Wojną w najnowszym raporcie.

Incydenty dronowe zdarzają się także w krajach NATO - m.in. w Niemczech, Litwie i Belgii, gdzie w ostatnim czasie dochodziło do kilkukrotnych opóźnień lotów na lotniskach oraz poderwania śmigłowców nad bazami wojskowymi z powodu odnotowania przelotu dronów. Kreml nie wziął odpowiedzialności za te zdarzenia.

