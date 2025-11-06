W skrócie Rosyjskie ataki dronowe na Kamieńskie spowodowały rany u ośmiu osób i wybuch kilku pożarów, zniszczyły budynki i pojazdy.

Uderzenie w stację kolejową Zaporoże-Kamienskie sparaliżowało ruch pociągów, w tym międzynarodowe połączenia z Polską.

Ukraińska kolej i infrastruktura w kilku obwodach zostały poważnie uszkodzone, a wiele pociągów kursuje z dużymi opóźnieniami i zmienionymi trasami.

P.o. szefa władz obwodu dniepropietrowskiego Władysław Hajwanenko przekazał, że w wyniku ostrzału w mieście wybuchło kilka pożarów, a uszkodzeniu uległy budynki mieszkalne, infrastruktura i pojazdy.

- Wróg zmasowanie zaatakował Kamieńskie dronami. Osiem osób zostało rannych. W mieście wybuchło kilka pożarów - przekazał Hajwanenko na Telegramie.

Wojska rosyjskie uderzyły również w stację kolejową Zaporoże-Kamienskie. Jak podaje Ukrinform, szef spółki akcyjnej Ukrzaliznycia Ołeksandr Piercowski poinformował, że "ludzie są bezpieczni, a prace naprawcze są w toku".

Wojna w Ukrainie. Rosja zaatakowała w nocy

Rosyjskie wojsko zaatakowało również rejon nikopolski, gdzie użyło dronów i artylerii. Uszkodzony został pięciopiętrowy blok, dom jednorodzinny oraz linia energetyczna.

W położonym niedaleko osiedlu Pietropawłowsk, w rejonie sinelnyckim, płonął budynek należący do przedsiębiorstwa komunalnego.

Ukraińskie siły obrony powietrznej zdołały zniszczyć 13 rosyjskich dronów nad obwodem dniepropietrowskim. To część szerszego ataku z nocy z 5 na 6 listopada, gdy - według danych armii ukraińskiej - Rosja wypuściła w kierunku Ukrainy 135 bezzałogowców, z których 108 zostało zestrzelonych.

Uderzenia w infrastrukturę kolejową w Ukrainie. Pociągi z opóźnieniami

Skutki nocnych ataków odczuła również ukraińska kolej. Jak poinformowała spółka Ukrzaliznycia, w wyniku ostrzałów w obwodach zaporoskim, dniepropietrowskim i charkowskim uszkodzona została infrastruktura kolejowa. Na szczęście nikt nie zginął, ale wiele pociągów jadących na wschód kursuje zmienionymi trasami i z opóźnieniami.

Dotyczy to m.in. połączeń do miejscowości Husariwka. Pociągi do Kijowa mają są opóźnione o godzinę, a pociąg jadący z Zaporoża do Przemyśla ma pięć godzin opóźnienia.

Ukrzaliznycia poinformowała też, że niektóre pociągi podmiejskie w obwodach sumskim i czernihowskim również kursują z opóźnieniami.

