Seria nocnych ataków na Ukrainie. Zniszczono dworzec kolejowy

Osiem osób zostało rannych w wyniku rosyjskiego ataku dronów na miasto Kamieńskie w obwodzie dniepropietrowskim - poinformował p.o. szefa władz obwodu Władysław Hajwanenko. W wyniku ostrzału w mieście wybuchło kilka pożarów, a uszkodzeniu uległy m.in. budynki mieszkalne. Rosjanie uderzyli również w stację kolejową Zaporoże-Kamienskie, co z kolei sparaliżowało ruch pociągów, w tym także tych jadących do Polski.

Wojna na Ukrainie. Rosjanie uderzyli w stację kolejową Zaporoże-Kamienskie
  • Rosyjskie ataki dronowe na Kamieńskie spowodowały rany u ośmiu osób i wybuch kilku pożarów, zniszczyły budynki i pojazdy.
  • Uderzenie w stację kolejową Zaporoże-Kamienskie sparaliżowało ruch pociągów, w tym międzynarodowe połączenia z Polską.
  • Ukraińska kolej i infrastruktura w kilku obwodach zostały poważnie uszkodzone, a wiele pociągów kursuje z dużymi opóźnieniami i zmienionymi trasami.
P.o. szefa władz obwodu dniepropietrowskiego Władysław Hajwanenko przekazał, że w wyniku ostrzału w mieście wybuchło kilka pożarów, a uszkodzeniu uległy budynki mieszkalne, infrastruktura i pojazdy.

- Wróg zmasowanie zaatakował Kamieńskie dronami. Osiem osób zostało rannych. W mieście wybuchło kilka pożarów - przekazał Hajwanenko na Telegramie.

Zmasowany atak na Ukrainę. Wielu rannych, są przerwy w dostawach prądu

    Wojska rosyjskie uderzyły również w stację kolejową Zaporoże-Kamienskie. Jak podaje Ukrinform, szef spółki akcyjnej Ukrzaliznycia Ołeksandr Piercowski poinformował, że "ludzie są bezpieczni, a prace naprawcze są w toku".

    Wojna w Ukrainie. Rosja zaatakowała w nocy

    Rosyjskie wojsko zaatakowało również rejon nikopolski, gdzie użyło dronów i artylerii. Uszkodzony został pięciopiętrowy blok, dom jednorodzinny oraz linia energetyczna.

    W położonym niedaleko osiedlu Pietropawłowsk, w rejonie sinelnyckim, płonął budynek należący do przedsiębiorstwa komunalnego.

    Rosjanie wysłali Shahedy na Kijów. Tragiczny bilans nocnych nalotów

      Ukraińskie siły obrony powietrznej zdołały zniszczyć 13 rosyjskich dronów nad obwodem dniepropietrowskim. To część szerszego ataku z nocy z 5 na 6 listopada, gdy - według danych armii ukraińskiej - Rosja wypuściła w kierunku Ukrainy 135 bezzałogowców, z których 108 zostało zestrzelonych.

      Uderzenia w infrastrukturę kolejową w Ukrainie. Pociągi z opóźnieniami

      Skutki nocnych ataków odczuła również ukraińska kolej. Jak poinformowała spółka Ukrzaliznycia, w wyniku ostrzałów w obwodach zaporoskim, dniepropietrowskim i charkowskim uszkodzona została infrastruktura kolejowa. Na szczęście nikt nie zginął, ale wiele pociągów jadących na wschód kursuje zmienionymi trasami i z opóźnieniami.

      Dotyczy to m.in. połączeń do miejscowości Husariwka. Pociągi do Kijowa mają są opóźnione o godzinę, a pociąg jadący z Zaporoża do Przemyśla ma pięć godzin opóźnienia.

      Ukrzaliznycia poinformowała też, że niektóre pociągi podmiejskie w obwodach sumskim i czernihowskim również kursują z opóźnieniami.

      Seria rosyjskich ataków na Ukrainę. Są zabici, wśród rannych dziecko

