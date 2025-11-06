W skrócie Ukraińskie drony przeprowadziły masowy atak na cele w Rosji i na terenach okupowanych, powodując poważne zniszczenia.

Naloty bezzałogowców skierowane były m.in. na rafinerię w Wołgogradzie, skład amunicji w obwodzie donieckim i dużą elektrownię w Wołgorieczeńsku.

Ataki wymusiły tymczasowe zamknięcie 13 rosyjskich lotnisk; w Wołgogradzie odnotowano jedną ofiarę śmiertelną.

Ministerstwo Obrony Rosji podało w czwartek rano, że ostatniej nocy obrona powietrzna strąciła 75 ukraińskich dronów, z czego 49 pojawiło się nad obwodem wołgogradzkim. 13 rosyjskich lotnisk w nocy wstrzymało pracę.

Część bezzałogowców spowodowała poważne zniszczenia. Na terenie strefy przemysłowej w wołgogradzkiej dzielnicy Krasnoarmiejsk wybuchł pożar. Gubernator Wołgogradu Andriej Boczarow poinformował, że nie żyje 48-latek. Mężczyzna zginął od odłamków.

Rosja. Masa ukraińskich dronów nad Wołgogradem. Zaatakowali rafinerię

Agencja Reutera przypomina, że w rejonie Wołgogradu działa główna rafineria Łukoil, która wielokrotnie była celem ataków ze strony Ukrainy. W 2024 roku wołgogradzkie przedsiębiorstwo przetworzyło 13,7 mln ton ropy naftowej, co stanowi 5,1 proc. całkowitego wolumenu przerobu w rosyjskich rafineriach.

"Drony zaatakowały rafinerię ropy Łukoil w Wołgogradzie" - donoszą od rana kanały w mediach społecznościowych. Naloty bezzałogowców na miasto miały trwać około pięciu godzin. W sieci pojawiły się nagrania płonącego zakładu.

Portal Nexta przekazał, że ostatniej nocy Ukraińcy wzięli na cel również skład amunicji w okupowanym obwodzie donieckim oraz jedną z największych rosyjskich elektrowni w obwodzie kostromskim. Chodzi o Kostromską Państwową Elektrownię Okręgową.

Ukraińcy zaatakowali rosyjską elektrownię. Zaopatruje w energię setki tysięcy gospodarstw

Gubernator obwodu kostromskiego Siergiej Sitnikow poinformował o akcji służb ratunkowych w Wołgorieczeńsku. "Radzą sobie ze skutkami ataku na obiekty infrastruktury energetycznej" - przekazał w krótkim komunikacie lokalny włodarz. Nie odnotowano ofiar śmiertelnych, a dostawy prądu nie zostały przerwane.

Kostromska Państwowa Elektrownia Okręgowa jest trzecią największą elektrownią cieplną w Rosji. Odpowiada za doprowadzenie energii m.in. do centralnych części kraju. "Wytwarza około 1,5 proc. całkowitej energii elektrycznej w kraju" - przekazał niezależny rosyjskojęzyczny portal Meduza.

