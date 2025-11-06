W skrócie Ukrzaliznycia tymczasowo ograniczyła ruch pociągów w kierunku Kramatorska z powodu nasilonych walk na froncie.

Doniecka administracja uruchomiła autobusy i zapewniła pomoc pracowników kolei przy przesiadkach.

Rosyjskie ataki na infrastrukturę kolejową oraz zaciekłe walki wokół Pokrowska zwiększają ryzyko i napięcie w regionie.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

"Wraz z Ukrzaliznycią podjęliśmy trudną, ale ważną decyzję w celu ochrony życia ludzkiego - tymczasowo ograniczamy ruch pociągów w kierunku Kramatorska do granic obwodu charkowskiego. Decyzja ta została podjęta ze względów bezpieczeństwa, dlatego pasażerowie wszystkich 5 pociągów dalekobieżnych w kierunku Kramatorska otrzymają szczegółowe informacje o stacji końcowej w aplikacji Ukrzaliznycia bezpośrednio w dniu odjazdu" - napisał Fiłaszkin na Telegramie.

Ukrzaliznycia: Bezpieczeństwo pasażerów głównym priorytetem

Doniecka wojskowa administracja obwodowa organizuje obecnie autobusy kursujące między Kramatorskiem a Słowiańskiem a tymczasową stacją końcową. Tymczasowe ograniczenia dotyczą również ruchu pociągów podmiejskich w obwodzie donieckim, w szczególności połączeń Bantyszewe - Kramatorsk i Słowiańsk - Rajhorodok.

W komunikatorze Telegram Ukrzaliznyci poinformowano, że konduktorzy pociągów i pracownicy dworców będą pomagać pasażerom w orientacji na miejscu i towarzyszyć im podczas przesiadek. "Bezpieczeństwo pasażerów jest naszym głównym priorytetem. Uważnie obserwujemy sytuację i przywrócimy ruch, gdy tylko będzie to możliwe" - zaznaczono.

Rosyjskie ataki na kolej. Celem zajezdnia pociągów pasażerskich

W piątek Rosjanie przeprowadzili atak na infrastrukturę kolejową w obwodach charkowskim i sumskim, w tym ostatnim rosyjskim celem było zajezdnia pociągów pasażerskich.

Kramatorsk pełni funkcję jednego z głównych centrów administracyjnych w obwodzie donieckim - miasto leży blisko linii frontu, co czyni je strategicznym punktem dla logistyki i obrony regionu. Miasto znajduje się około 80 kilometrów od Pokrowska, który jest najgorętszym odcinkiem frontu w ciągu ostatniego miesiąca.

Walki o Pokrowsk. Rosjanie próbują okrążyć miasto

W środę Sztab Generalny ukraińskiej armii poinformował o trwających intensywnych walkach wokół Pokrowska, gdzie rosyjska armia próbuje okrążyć broniące się ukraińskie jednostki. Według strony ukraińskiej nie doszło do okrążenia miasta.

Jak informuje projekt analityczny DeepState w komunikatorze Telegram, rosyjskie siły wzmacniają swoje pozycje w Pokrowsku.

W niektórych dzielnicach są w stanie przeprowadzać koncentrację sił i tworzyć stabilne szlaki logistyczne. Walki z niewielkimi grupami rosyjskich żołnierzy toczą się w całym mieście.