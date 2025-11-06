"Trudna decyzja w celu ochrony życia". Ukraina ogranicza ruch pociągów
Państwowy przewoźnik kolejowy Ukrzaliznycia tymczasowo ogranicza ruch pociągów w kierunku Kramatorska w obwodzie donieckim do granic obwodu charkowskiego - poinformował w środę szef donieckiej wojskowej administracji obwodowej Wadym Fiłaszkin. Powodem są toczące się na linii frontu walki, a decyzja została podjęta w "celu ochrony życia ludzkiego".
W skrócie
- Ukrzaliznycia tymczasowo ograniczyła ruch pociągów w kierunku Kramatorska z powodu nasilonych walk na froncie.
- Doniecka administracja uruchomiła autobusy i zapewniła pomoc pracowników kolei przy przesiadkach.
- Rosyjskie ataki na infrastrukturę kolejową oraz zaciekłe walki wokół Pokrowska zwiększają ryzyko i napięcie w regionie.
"Wraz z Ukrzaliznycią podjęliśmy trudną, ale ważną decyzję w celu ochrony życia ludzkiego - tymczasowo ograniczamy ruch pociągów w kierunku Kramatorska do granic obwodu charkowskiego. Decyzja ta została podjęta ze względów bezpieczeństwa, dlatego pasażerowie wszystkich 5 pociągów dalekobieżnych w kierunku Kramatorska otrzymają szczegółowe informacje o stacji końcowej w aplikacji Ukrzaliznycia bezpośrednio w dniu odjazdu" - napisał Fiłaszkin na Telegramie.
Ukrzaliznycia: Bezpieczeństwo pasażerów głównym priorytetem
Doniecka wojskowa administracja obwodowa organizuje obecnie autobusy kursujące między Kramatorskiem a Słowiańskiem a tymczasową stacją końcową. Tymczasowe ograniczenia dotyczą również ruchu pociągów podmiejskich w obwodzie donieckim, w szczególności połączeń Bantyszewe - Kramatorsk i Słowiańsk - Rajhorodok.
W komunikatorze Telegram Ukrzaliznyci poinformowano, że konduktorzy pociągów i pracownicy dworców będą pomagać pasażerom w orientacji na miejscu i towarzyszyć im podczas przesiadek. "Bezpieczeństwo pasażerów jest naszym głównym priorytetem. Uważnie obserwujemy sytuację i przywrócimy ruch, gdy tylko będzie to możliwe" - zaznaczono.
Rosyjskie ataki na kolej. Celem zajezdnia pociągów pasażerskich
W piątek Rosjanie przeprowadzili atak na infrastrukturę kolejową w obwodach charkowskim i sumskim, w tym ostatnim rosyjskim celem było zajezdnia pociągów pasażerskich.
Kramatorsk pełni funkcję jednego z głównych centrów administracyjnych w obwodzie donieckim - miasto leży blisko linii frontu, co czyni je strategicznym punktem dla logistyki i obrony regionu. Miasto znajduje się około 80 kilometrów od Pokrowska, który jest najgorętszym odcinkiem frontu w ciągu ostatniego miesiąca.
Walki o Pokrowsk. Rosjanie próbują okrążyć miasto
W środę Sztab Generalny ukraińskiej armii poinformował o trwających intensywnych walkach wokół Pokrowska, gdzie rosyjska armia próbuje okrążyć broniące się ukraińskie jednostki. Według strony ukraińskiej nie doszło do okrążenia miasta.
Jak informuje projekt analityczny DeepState w komunikatorze Telegram, rosyjskie siły wzmacniają swoje pozycje w Pokrowsku.
W niektórych dzielnicach są w stanie przeprowadzać koncentrację sił i tworzyć stabilne szlaki logistyczne. Walki z niewielkimi grupami rosyjskich żołnierzy toczą się w całym mieście.