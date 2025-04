"Dziś w pogodzie ponownie wystąpią silne opady deszczu z burzami (na południu kraju), w których punktowo może dojść do kumulacji opadów o sumach do 55 mm. Możliwe gwałtowne wzrosty stanów wody w rzekach, a także lokalne podtopienia i zalania dróg" - ostrzega IMGW na swoim profilu na Facebooku.

Na Dolnym Śląsku alerty obowiązują do godz. 10:00, jednak na pozostałych terenach utrzymają się dłużej: do godz. 23:00 w piątek.

Na zachodzie i w centrum deszcze będą dość umiarkowane, z sumą opadów do około 5 mm. Więcej wody spadnie na wschodzie (do 15 mm), a w Małopolsce i na Podkarpaciu od 10 do 20 mm, a lokalnie około 30 mm, a punktowo nawet do 50 mm. Wysoko w górach opady deszczu ze śniegiem przechodzące w śnieg. Na karpackich szczytach pokrywa śnieżna może się zwiększyć o 5 cm.