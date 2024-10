"Nie odpuści do końca". Jak Radosław Sikorski próbuje zostać prezydentem

- To jest bardzo ostry gracz i nie odpuści do końca - mówi o Radosławie Sikorskim dr Janusz Sibora. Badacz dziejów dyplomacji jest przekonany, że minister spraw zagranicznych stara się o partyjną nominację w wyborach prezydenckich. W rozmowie z Interią wyjaśnia, w jaki sposób Sikorski stara się promować własną osobę. Mówi też o niedociągnięciach i wskazuje, co Sikorski powinien poprawić.