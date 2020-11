Dotychczasowe dowody nie wskazują na to, by w poniedziałkowym zamachu w Wiedniu brał udział więcej niż jeden terrorysta - stwierdził we wtorek (3 listopada) szef MSW Austrii Karl Nehammer. Polityk poinformował też o zatrzymaniu 14 osób powiązanych z napastnikiem.

Zdjęcie Nie ma dowodów, by atak w Wiedniu przeprowadziło kilku zamachowców, zdjęcie ilustracyjne /AFP

Podczas konferencji prasowej Nehammer poinformował, że policja przeprowadziła 18 nalotów na domy osób powiązanych z zabitym przez policję sprawcą zamachu w Wiedniu. Dodał, że sprawcy udało się "oszukać" austriacki program deradykalizacji dżihadystów. Mężczyzna jedynie udawał, że się integruje.

Zamachowcem był urodzony w Austrii 20-letni mężczyzna, Albańczyk, którego rodzina pochodzi z Macedonii Północnej, w przeszłości karany na mocy przepisów o organizacjach terrorystycznych.