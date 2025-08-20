Informację o tragedii, do której doszło przy ulicy Szkolnej w Robakowie, służby otrzymały o godz. 13:45. Mł. insp. Andrzej Borowiak z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu przekazał w rozmowie z Interią, że zdarzenie miało miejsce na terenie jednej z firm logistycznych.

Wciąż ustalane są okoliczności wypadku. Wiadomo jednak, że kobieta została potrącona przez autobus.

Robakowo. Kobieta zginęła na parkingu firmy logistycznej. Potrącił ją autobus

W wyniku zdarzenia doszło do zmiażdżenia jej górnej części ciała i śmierci, co potwierdziła Interii bryg. Lucyna Rudzińska z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu.

Zgon poszkodowanej potwierdzono jeszcze zanim na miejsce dotarły służby ratunkowe. Do zdarzenia zadysponowano cztery zastępy straży pożarnej. - Ich zadaniem było zabezpieczenie miejsca zdarzenia na czas pracy policji - przekazała bryg. Rudzińska.

Działania strażaków już się zakończyły, jednak na miejscu wciąż trwają prace policji. Rzecznik wielkopolskiej KWP poinformował, że ustalane jest m.in. jak doszło do tego, że kobieta znalazła się na parkingu.

