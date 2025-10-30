W skrócie 76-latka prowadziła samochód pod prąd na drodze ekspresowej S7 w kierunku Warszawy, powodując zagrożenie.

Policja zatrzymała pojazd dzięki ustawionym blokadom, odebrano seniorce prawo jazdy, a sprawa trafi do sądu.

Policja apeluje do rodzin starszych kierowców o ocenę ich zdolności do bezpiecznej jazdy i wspólne rozmowy o bezpieczeństwie.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło na drodze ekspresowej S7 w kierunku Warszawy w okolicach Piaseczna.

Gnała pod prąd na ekspresówce. Jest nagranie

- Oficer dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie otrzymał zgłoszenie o kierującej niebieskim fiatem, która jechała "pod prąd" drogą ekspresową S7 z Radomia w kierunku Warszawy - poinformowała podkom. Magdalena Gąsowska z KPP w Piasecznie.

Początkowo zareagowali inni kierowcy, jednak mimo trąbienia i dawania znaków świetlnych, kierująca jechała dalej.

Na miejsce wysłano policjantów, którzy ustawili na trasie punkty blokadowe, a jeden z patroli ruszył za niebieskim fiatem.

Kierująca autem została zatrzymana pomiędzy węzłem Tarczyn, a miejscowością Grzędy. Oznacza to, że przejechała tak ponad 70 kilometrów.

- Okazało się, że za kierownicą auta siedziała 76-latka, która była wyraźnie zdezorientowana. W rozmowie z policjantami poinformowała, że wyjechała od swojej koleżanki z Radomia i nie wie jak znalazła się na trasie w kierunku Warszawy. Dodała, że w pewnym momencie domyśliła się, że jedzie niezgodnie z przepisami, jednak nie widziała żadnego zjazdu i nie mogła opuścić drogi - wyjaśniła podkom. Magdalena Gąsowska.

Funkcjonariusze zatrzymali kierującej prawo jazdy, a cała sprawa będzie miała finał w sądzie.

Seniorka jechała 70 kilometrów pod prąd. Apel policji

W związku ze zdarzeniem policjanci zwrócili się z apelem do rodzin i bliskich osób starszych, które wciąż są aktywnymi kierowcami.

- Zwracajmy uwagę, czy wiek, stan zdrowia oraz zdolności psychofizyczne seniorów pozwalają im na bezpieczne prowadzenie samochodu. Z wiekiem naturalnie pogarsza się wzrok, słuch, refleks oraz zdolność koncentracji, a to wszystko może mieć wpływ na bezpieczeństwo na drodze - przekazała rzeczniczka piaseczyńskiej policji.

- Nie chodzi o odbieranie seniorom samodzielności, ale o troskę o ich życie i zdrowie, a także o bezpieczeństwo innych uczestników ruchu. Rozmawiajmy z naszymi rodzicami i dziadkami oraz wspólnie oceniajmy, czy nadal czują się pewnie za kierownicą, a w razie wątpliwości warto skonsultować się z lekarzem lub ograniczyć jazdę do krótszych, dobrze znanych tras - dodała.

Co z asystencją osobistą? Wiceminister ujawnia szczegóły ustawy Polsat News Polsat News