Do tragicznego zdarzenia doszło po godz. 23 w nocy z soboty na niedzielę. Samochód bmw jadący drogą wojewódzką nr 627 między Sokołowem Podlaskim a Emilianowem zderzył się z łosiem, który nagle wtargnął na jezdnię.

Po tym jak auto potrąciło zwierzę, zjechało na pobocze, a następnie dachowało. W wypadku poszkodowane zostały cztery osoby jadące samochodem: 19-letni kierowca oraz trzy pasażerki w wieku od 15 do 17 lat. Mężczyzna zginął na miejscu, natomiast nastoletnie dziewczyny zostały ranne i przewiezione do szpitala.

"Niestety, pomimo udzielenia natychmiastowej pomocy medycznej, kierujący zmarł. Podróżujące w pojeździe marki BMW trzy pasażerki z obrażeniami ciała trafiły do szpitala" - przekazał w komunikacie asp. Dominik Ślepowroński z KPP w Sokołowie Podlaskim. Również potrącone zwierzę padło na miejscu.

Zderzenie samochodu z łosiem. Policja apeluje do kierowców

Na miejscu zdarzenia pracowali policjanci pod nadzorem prokuratura, a droga była zablokowana przez kilka godzin. Śledztwo ma wyjaśnić szczegółowe okoliczności zdarzenia.

Policja zaapelowała do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności na drogach, przede wszystkim w okolicach lasów i pól, gdzie dzikie zwierzęta mogą nagle wtargnąć na jezdnię i doprowadzić do poważnego wypadku.

