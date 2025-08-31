Samochód zderzył się z łosiem. Zginął kierowca, nastolatki w szpitalu

Krzysztof Ryncarz

Krzysztof Ryncarz

Jedna osoba zginęła, a trzy trafiły do szpitala po tragicznym zderzeniu samochodu z łosiem, do którego doszło w nocy z soboty na niedzielę na mazowszu. Tragiczny wypadek miał miejsce na drodze wojewódzkiej nr 627 między Sokołowem Podlaskim a Emilianowem.

Zdjęcie ilustracyjne
Zdjęcie ilustracyjneMarcin Szkodzinski Agencja FORUM

Do tragicznego zdarzenia doszło po godz. 23 w nocy z soboty na niedzielę. Samochód bmw jadący drogą wojewódzką nr 627 między Sokołowem Podlaskim a Emilianowem zderzył się z łosiem, który nagle wtargnął na jezdnię.

Po tym jak auto potrąciło zwierzę, zjechało na pobocze, a następnie dachowało. W wypadku poszkodowane zostały cztery osoby jadące samochodem: 19-letni kierowca oraz trzy pasażerki w wieku od 15 do 17 lat. Mężczyzna zginął na miejscu, natomiast nastoletnie dziewczyny zostały ranne i przewiezione do szpitala.

Zobacz również:

Akcja służb na drodze ekspresowej. Nie żyje dwóch mężczyzn. Zdj. ilustracyjne
Lubelskie

Śmierć na drodze ekspresowej. Dramatyczne okoliczności wypadku

Dawid Szczyrbowski
Dawid Szczyrbowski

    "Niestety, pomimo udzielenia natychmiastowej pomocy medycznej, kierujący zmarł. Podróżujące w pojeździe marki BMW trzy pasażerki z obrażeniami ciała trafiły do szpitala" - przekazał w komunikacie asp. Dominik Ślepowroński z KPP w Sokołowie Podlaskim. Również potrącone zwierzę padło na miejscu.

    Zderzenie samochodu z łosiem. Policja apeluje do kierowców

    Na miejscu zdarzenia pracowali policjanci pod nadzorem prokuratura, a droga była zablokowana przez kilka godzin. Śledztwo ma wyjaśnić szczegółowe okoliczności zdarzenia.

    Policja zaapelowała do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności na drogach, przede wszystkim w okolicach lasów i pól, gdzie dzikie zwierzęta mogą nagle wtargnąć na jezdnię i doprowadzić do poważnego wypadku.

    Zobacz również:

    Wypadek śmiertelny w Sierczy
    Małopolskie

    Tragiczny wypadek w Małopolsce. Samochód w płomieniach, nie żyją trzy osoby

    Dagmara Pakuła
    Dagmara Pakuła
    Konflikt wśród liderów prawicyPolsat NewsPolsat News
    Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

    Najnowsze