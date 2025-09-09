Wypadek Katarzyny Stoparczyk. Wstępne wyniki sekcji zwłok

Prokuratura Rejonowa w Nisku podała wstępne wyniki sekcji zwłok ofiar wypadku, w którym zginęła m.in. dziennikarka Katarzyna Stoparczyk. Prokurator Piotr Walkowicz przekazał, że "czynności cały czas trwają" a śledztwo prowadzone jest w kierunku przestępstwa z art. 177 § 2 k.k. - spowodowania wypadku komunikacyjnego ze skutkiem śmiertelnym.

Wypadek Katarzyny Stoparczyk. Wstępne wyniki sekcji zwłok
Wypadek Katarzyny Stoparczyk. Wstępne wyniki sekcji zwłok

  • Prokuratura w Nisku wyjaśnia okoliczności wypadku na S19, w którym zginęła dziennikarka Katarzyna Stoparczyk i 57-letni Jerzy Ch.
  • Wstępne wyniki sekcji zwłok potwierdziły, że kobieta zginęła w wyniku urazu wielonarządowego, a mężczyzna z powodu urazu czaszkowo-mózgowego.
  • Śledztwo obejmuje badania krwi kierowcy oraz przesłuchania świadków w celu ustalenia wszystkich okoliczności tragedii.
Prokurator rejonowy w Nisku Piotr Walkowicz w rozmowie z tvn24.pl, przekazał ustalenia śledczych w sprawie wypadku na drodze ekspresowej S19 w miejscowości Jeżowe na Podkarpaciu, w którym zginęła dziennikarka Katarzyna Stoparczyk oraz 57-letni Jerzy Ch.

- Dysponując wstępną opinią biegłych, z sekcji zwłok wynika, że przyczyną śmierci kobiety był uraz wielonarządowy wewnętrzny, natomiast mężczyzna zmarł z powodu urazu czaszkowo-mózgowego - powiedział prokurator Walkowicz.

    Sekcja obu ofiar odbyła się we wtorek, w Zakładzie Medycyny Sądowej w Krakowie.

    Katarzyna Stoparczyk nie żyje. Prokuratura podała informacje o sekcji zwłok

    Jak udało się ustalić biegłym, "kobieta miała w trakcie wypadku zapięte pasy". Prokurator Piotr Walkowicz poinformował także, iż "krew zabezpieczona zaraz po zdarzeniu od kierowcy białego samochodu - 61-letniego Witolda K. została przesłana do laboratorium".

    - Biegli będą sprawdzać, czy kierowca miał w organizmie alkohol. Przebadanie mężczyzny na miejscu, ze względu na odniesione przez niego obrażenia, nie było możliwe - dodał Walkowicz.

      - Czynności cały czas trwają. Przesłuchiwani są świadkowie, gromadzony jest materiał dowodowy. Zbieramy wszystkie informacje i dowody, które umożliwią nam wyjaśnienie przyczyn i okoliczności tego tragicznego zdarzenia - powiedział prokurator Piotr Walkowicz.

      Tragiczny wypadek na Podkarpaciu. Nie żyje Katarzyna Stoparczyk

      Prokuratura w Nisku prowadzi śledztwo w sprawie śmiertelnego wypadku drogowego na S-19, w którym zginęła m.in. dziennikarka Katarzyna Stoparczyk.

      Jak przekazała prokuratura, do zdarzenia doszło około godziny 14:45, kiedy kierujący samochodem marki Skoda Octavia 29-letni mieszkaniec Niska Rafał S., najechał na tył pojazdu marki Skoda Scala, którym kierował 61-letni mieszkaniec Rzeszowa, Witold K.

      W wypadku śmierć poniosły dwie osoby: pasażerka samochodu Skoda Octavia, dziennikarka Polskiego Radia Katarzyna Stoparczyk oraz pasażer Skody Scala, 57-letni mieszkaniec Łukawca Jerzy Ch.

      Kierowca Skody Scala, a także drugi pasażer tego pojazdu - 46-letni mieszkaniec Rzeszowa Tomasz N. - oraz kierujący Skodą Octavia zostali przewiezieni do szpitali w Leżajsku i Rzeszowie.

