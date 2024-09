Nowe informacje o zbiorniku Racibórz. Woda sukcesywnie opada

"Stabilizuje się sytuacja w zlewniach rzeki Wisły i Odry na obszarze działań Wód Polskich w Gliwicach. Poziom wód sukcesywnie się obniża. W dalszym ciągu pozostajemy w terenie, gdzie nadzorujemy pracę obiektów hydrotechnicznych i podejmujemy niezbędne interwencje" - podali przedstawiciele Wód Polskich - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach (RZGW) w przedpołudniowym, piątkowym komunikacie. Reklama

Powódź 2024. Zbiornik Racibórz wypełniony w 55 proc.

We wtorek zbiornik Racibórz Dolny gromadził 147,9 mln m sześc. wody, co stanowi ok. 80 proc. jego pojemności.

Od tego czasu, wraz ze stabilizacją sytuacji hydrometeorologicznej, systematycznie zmniejsza się ilość gromadzonej w nim wody. Obecnie jest w nim ok. 102 mln m sześc. wody (ok. 55 proc. pojemności).

"Obiekt pracuje zgodnie z instrukcją gospodarowania wodami i pozostaje pod nadzorem pracowników PGW WP RZGW w Gliwicach, którzy nadzorują jego prawidłową pracę, prowadzą kontrolę poprawności aparatury kontrolno-pomiarowej oraz innych elementów zbiornika. Dzięki obniżonemu odpływowi wód z czaszy stabilizuje się rzędna wody w korycie rzeki Odry poniżej, co umożliwia odciążenie nadwyrężonego obwałowania, szczególnie w newralgicznych miejscach" - wskazali przedstawiciele Wód Polskich.

Powódź 2024. Odwołano stany alarmowe w dwóch gminach. Poziom wody spada

Również w Polderze Buków obniża się poziom wody - w piątek wynosił on ok. 20,2 mln m sześc., czyli ok. 35 proc. pojemności. Obiekt wykonuje swoje zadania bezawaryjnie pod nadzorem pracowników Wód Polskich w Gliwicach - podali przedstawiciele RZGW. Reklama

Wody Polskie przyjmują zgłoszenia o ewentualnych zagrożeniach i działają w terenie, monitorując poziom wód rzek i zbiorników wodnych. Ze względu na nasycenie wodą zlewni Odry i Wisły prowadzony jest dozór obwałowań.

Decyzją dyrektora RZGW do 29 września przedłużony został zakaz poruszania się po wałach przeciwpowodziowych. Nie dotyczy on służb zarządzania kryzysowego, a także innych jednostek i instytucji powołanych do zabezpieczania przed skutkami powodzi.

W związku z poprawiająca się sytuacją hydrometeorologiczną wójt gminy Zebrzydowice oraz wójt gminy Rudziniec podjęli decyzję o odwołaniu alarmu przeciwpowodziowego na obszarze wspomnianych gmin.

Wody Polskie. Zagrożenie zażegnane, zachowana rezerwa powodziowa

"Na wszystkich zbiornikach wielofunkcyjnych, znajdujących się w administracji Wód Polskich w Gliwicach, zachowana jest rezerwa powodziowa, która ponadto jest sukcesywnie odbudowywana. Ponadto informujemy, że pozostajemy w kontakcie ze służbami zarządzania kryzysowego oraz bierzemy udział w organizowanych sztabach" - zaznaczyli przedstawiciele Wód Polskich. Reklama

Wszelkie przypadki zauważonych nieprawidłowości można również zgłaszać pod całodobowym numerem telefonu: 22-470-10-01.

Napełnianie zbiornika Racibórz Dolny rozpoczęło się w niedzielę rano. Celem było spłaszczenie fali wezbraniowej, tym samym zwiększenie bezpieczeństwa miast i miejscowości u niższej części biegu drugiej największej rzeki w Polsce.

Budowa zalewiska zakończyła się w czerwcu 2020 roku, a całkowity koszt inwestycji wyniósł około dwa miliardy złotych. Kompleks po raz pierwszy został uruchomiony w październiku 2020 roku.



Z kolei ze zbiornikiem Racibórz współpracuje położony powyżej polder Buków, oddany do użytku w 2002 roku. W ramach tej inwestycji wykonano m.in. 14,5 km obwałowań stanowiących zapory boczne polderu, dwie budowle umożliwiające sterowanie pracą polderu i wał działowy.

