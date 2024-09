W piątek odbyło się kolejne posiedzenie sztabu kryzysowego we Wrocławiu. Premier Donald Tusk rozpoczął spotkanie od apelu. - Mam prośbę, abyśmy dzisiaj koncentrowali się na działaniach, o tym co jest potrzebne , albo gdzie występuje sytuacja krytyczna, nie raportowaniu - powiedział szef rządu.

Sztab kryzysowy we Wrocławiu. Nowe informacje o powodzi

- Obserwujemy spadek poziomu wody we Wrocławiu, on jest 10-centymetrowy - poinformował dyrektor Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. - Powinniśmy zwrócić uwagę na Brzeg Dolny, tam poziom wody może wzrosnąć jeszcze o 10 centymetrów , ale jest duży zapas na wale - stwierdził.

Poinformowała, że mamy cztery lokalne przecieki wałów. Zapewniła jednak, że "nie są to duże uszczerbki". Jak dodała na wysokości wsi Smolne w gminie Jemielno trwa akcja zabezpieczenia wałów. Władze prewencyjnie wydały komunikat, gdzie wezwano do ewakuacji.

Policja poinformowała z kolei, że nie zmieniła się liczba ofiar powodzi. Przybywa za to podejrzanych zbiórek pieniędzy związanych z powodzią. Ujawniono 28 nowych takich zbiórek.

Powódź w Polsce. Setki zalanych przychodni

- Nie ma problemu z dostępem do leków , hurtownie nadal pracują - przekazała ministra Izabela Leszczyna. Minister poinformowała, że uruchomiona została całodobowa infolinia NFZ: 800 190 590.

Izabela Leszczyna przekazała, że zalanych zostało 89 wodociągów. W dolnośląskim - 55, z czego w 36 woda jest zdatna do picia po przegotowaniu. W opolskim 31 wodociągów zalało, z czego w 19 woda jest zdatna do picia po przegotowaniu, a w śląskim trzy, z czego w jednym woda po przegotowaniu jest zdatna do picia - poinformowała.