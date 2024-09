Powódź 2024. Fala kulminacyjna na rzekach. Wrocław obawia się cofek

Na Odrze natomiast, do której wpływa Bystrzyca, fala powodziowa pojawiła się w nocy ze środy na czwartek. Choć poziom wody okazał się o kilkadziesiąt centymetrów wyższy niż prognozował IMGW , druga najdłuższa rzeka w Polsce generalnie pozostała w swoim korycie. Władze Wrocławia przestrzegają jednak, iż żywioł nie jest całkiem przewidywalny i gdy kulminacja nastąpi także na dopływach Odry, może nastąpić cofka , a co za tym idzie - mniejsze lub większe podtopienia .

Gdy w centrum Wrocławia życie toczy się już w miarę spokojnie, co innego dzieje się na wspomnianych Stabłowicach . Tam Bystrzyca wciąż podtapia ulicę Główną , zagraża lokalom usługowym i mieszkaniom, a woda "opanowała" ponadto pobliskie ogródki działkowe . Na miejscu pracują służby, pomagają im mieszkańcy, są również gapie, którzy przybywają z ciekawości, by sprawdzić na ile poważna jest sytuacja.

Wrocław, Stabłowice. Woda zalała ogródki działkowe. Na nich uwięzione gołębie

Przy tymczasowym wale ułożonym wzdłuż ulicy Stabłowickiej spotykam starsze małżeństwo, spoglądające w kierunku zatopionych ogródków "Włókniarz" . Próbują jak najwyżej sięgnąć wzrokiem, by sprawdzić, co dokładnie dzieje się za żywopłotem. Roślinna bariera jest jednak zbyt wysoka, a luka w niej, gdzie znajduje się bramka, w powodziowych warunkach usytuowana z kolei za nisko. Pytam ich, czy skądś wiedzą, w jakim stanie jest ich działka.

- Nie mieliśmy tam cennych rzeczy: tapczan, trochę talerzy, sztućców... Ale hodujemy na niej gołębie, one są uwięzione w gołębniku. 11 ptaków, które nie dostają nic do jedzenia. Nie wiedzą, co wokół nich się dzieje - odpowiada ze smutkiem kobieta. Mężczyzna natomiast dodaje: - Wyposażenie... Trudno, talerze nie są ważne, lecz to są żywe istoty, one głodują.