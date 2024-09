Z danych opublikowanych na stronie Hydro.imgw.pl wynikało, że w piątek o godz. 6:10 w woj. lubuskim stany alarmowe były przekroczone lub wyrównane na ośmiu wodowskazach.

Na Bobrze stan alarmowy był przekroczony w Szprotawie, Żaganiu, Nowogrodzie Bobrzańskim i Starym Raduszcu, wszędzie z tendencją malejącą.

Z kolei na Odrze w Nowej Soli według stanu z godz. 6:10 stan alarmowy był przekroczony o 20 cm, w Połęcku o 56 cm, w Cigacicach o centymetr, a w Nietkowie rzeka była na poziomie alarmowym (400 cm). Reklama

Powódź w Polsce. Podtopienia ulic w Żaganiu. "Udało się uniknąć najgorszego"

Fala kulminacyjna na Bobrze dotarła do Odry, do której wpada on niedaleko Krosna Odrzańskiego. Nastąpiło to w czwartek między godziną 12 a 17. Od tego czasu woda w rzece systematycznie i dość szybko opada.

- Przy najwyższych stanach Bóbr podtopił kilka ulic w Żaganiu czy Szprotawie, gdzie woda sięgała do poziomu kilkunastu centymetrów. Zalane były skwery, parki i inne nisko położone tereny w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki. Oczywiście zagrożenie było duże, ale dzięki podjętym działaniom i łaskawości natury udało się uniknąć najgorszego - powiedział Kaniak.

Dodał, że w pow. żagańskim główne działania kryzysowe strażaków zostały praktycznie zakończone, ale będą oni teraz pomagać mieszkańcom w sprzątaniu po, co zapewne potrwa kilka dni.

Lubuskie. Mieszkańcy szykują się na wielką wodę. Rośnie poziom Odry

Fala wezbraniowa z południa kraju przeszła już także Nysą Łużycką, będąc znacznie mniej groźną niż ta na Bobrze. W regionie poziom Nysy Łużyckiej spadł poniżej stanów ostrzegawczych.

Teraz woj. lubuskie czeka na przejście głównej fali wezbrania na Odrze. Od kilu dni lokalne samorządy przy wsparciu służb i mieszkańców szykują się na nadejście dużej wody, umacniane są wały, rozkładane worki z piaskiem w najbardziej newralgicznych miejscach, a stan wody stale monitorowany. Reklama

- Jako strażacy pomagamy mieszkańcom i lokalnym władzom w umacnianiu wałów i obserwacji rzeki. Jeśli trzeba gdzieś wały wzmocnić workami z piaskiem czy filią, to reagujemy na bieżąco. Odra nie wygląda jeszcze najgorzej. Są miejsca, gdzie występują podsiąki i woda rozlana jest poza korytem rzeki, ale nie jest to groźne - powiedział rzecznik.

Dodał, że prognozy hydrologiczne dla środkowej Odry są obiecujące, gdyż nie przewidują wielkości fali z 1997 roku.

- Będzie niższa, ale problem jest jeden - fala będzie utrzymywała się znacznie dłużej niż na Bobrze. Tam jej szczyt przemieszczał się w ciągu 2-4 godzin. W przypadku Odry szacuje się, że będą to 2-4 dni. Może to powodować rozmiękczanie wałów, dlatego też są one umacniane w newralgicznych miejscach - wyjaśnił Kaniak.

Powódź 2024. Lubuskie walczy z żywiołem. Zbliża się fala kulminacyjna

Rzecznik poinformował, że według najnowszych prognoz fala wezbrania na Odrze ma wpłynąć do Lubuskiego w sobotę wieczorem lub w nocy z soboty na niedzielę. Pierwszym większym miastem na jej drodze będzie Nowa Sól.

- Wydaje się, że Nowa Sól jest dobrze przygotowana na tego typu zagrożenie, gdyż w ostatnich latach poczyniono tam dużo inwestycji w infrastrukturę związaną z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym. Bardziej martwimy się o okoliczne, mniejsze miejscowości - powiedział rzecznik lubuskiej PSP. Reklama

W woj. lubuskim obowiązuje wprowadzony w czwartek (19 września) wieczorem do odwołania alarm przeciwpowodziowy na terenie powiatów: wschowskiego, nowosolskiego, zielonogórskiego, krośnieńskiego, słubickiego i gorzowskiego.

Lubuskie. Wprowadzono alarm przeciwpowodziowy. "Ma wzmóc czujność służb"

Jak wskazał w swoim zarządzeniu w tej sprawie wojewoda lubuski Marek Cebula, alarm został wprowadzony z uwagi na panującą sytuację hydrologiczną, przekroczenia stanów ostrzegawczych i alarmowych i prognozowane dalsze wzrosty poziomu wody.

Dyr. Biura Wojewody Lubuskiego Sławomir Pawlak, przekazując informację o zarządzeniu wojewody, podkreślił, że "alarm przeciwpowodziowy nie ma straszyć, ma przestrzegać i wzmóc czujność służb, władz gminnych, powiatowych, a także mieszkańców".

Ponadto od godz. 23 w czwartek (do odwołania) z uwagi na sytuacje powodziową GDDKiA wprowadziła zakaz ruchu w tranzycie pojazdów ciężarowych po moście na Odrze w Krośnie Odrzańskim. Wyznaczone zostały objazdy.

Wielka woda. Zagrożenie powodziowe w Słubicach. Możliwe utrudnienia na drogach

Policja ze Słubic zaapelowała do kierowców o unikanie w najbliższych dniach podróży do miejsc, gdzie może dochodzić do utrudnień w ruchu i czasowego zamykania dróg z powodu wysokiego stanu Odry - poinformowała w piątek st. asp. Ewa Murmyło z Komendy Powiatowej Policji w Słubicach. Reklama

Dodała, że utrudnienia w ruchu drogowym mogą wystąpić m.in. na autostradzie A2 i w rejonie mostu granicznego w Słubicach, dlatego osoby pracujące w Niemczech będą kierowane na przejście graniczne w Świecku.

Policja zaapelowała o wcześniejsze zaplanowanie trasy alternatywnej lub o wybór innego terminu wyjazdu.

- Ponadto zwracamy się do mieszkańców pogranicza o uwzględnienie ewentualnych utrudnień przy planowaniu swoich codziennych obowiązków i potrzeb, prosząc o wyrozumiałość - powiedziała policjantka.

Komunikaty o utrudnieniach, zatorach i objazdach w pow. słubickim będą zamieszczane na bieżąco w internecie i lokalnych mediach.

