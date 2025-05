31 maja wierni obchodzą istotne wydarzenie. Co to za święto?

Nawiedzenie Najświętszej Maryi Panny to jedno z ważniejszych świąt maryjnych. Wielu myli to święto ze Zwiastowaniem Najświętszej Maryi Panny, jednak to różne uroczystości. Co tak naprawdę świętujemy 31 maja?