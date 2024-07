W niedzielę do Częstochowy przyjechali między innymi Mariusz Błaszczak , Przemysław Czarnek, Antoni Macierewicz i Daniel Obajtek , a także Marcin Romanowski . Rozpoczynając 33. Pielgrzymkę Rodziny Radia Maryja ks. Tadeusz Rydzyk zabrał głos w sprawach politycznych.

Tadeusz Rydzyk wita Marcina Romanowskiego. "Dobrze, że pana jednak nie zamknęli"

Kontynuując swoje przemówienie redemptorysta zwrócił się do tłumu. - A modlicie się za niego? - zapytał wskazując na Romanowskiego. - To trzeba mocniej. Bo widzicie, co się dzieje - zaapelował.