Fundacja Nasza Przyszłość , związana z dyrektorem Radia Maryja o. Tadeuszem Rydzykiem , miała dostać 6,5 mln zł z tytułu 1,5 proc. podatku dochodowego za ubiegły rok - dowiedziała się "Rzeczpospolita". Dziennik dodaje, że jest to kwota rekordowa. Jeszcze nigdy nie udało się jej zgarnąć tak dużo.

Fundacja Nasza Przyszłość z rekordem. Deszcz pieniędzy dla organizacji ojca Rydzyka

Fundacja, w której o. Rydzyk jest przewodniczącym rady, została zarejestrowana w 2002 r. Jest mniej znana niż Fundacja Lux Veritatis , właściciel telewizji Trwam , jednak w odróżnieniu od niej posiada status organizacji pożytku publicznego. Uzyskała go w lutym 2014 r. i od tego czasu uzyskuje wpływy z 1 proc. podatku dochodowego. I od razu zaczęła otrzymywać wysokie wpłaty od darczyńców. Już w pierwszym roku znalazła się w dziesiątce organizacji pozytku publicznego, uzyskujących największe wpływy z tego źródła. Zgarnęła wówczas 5,1 mln zł.

W kolejnych latach jej wpływy oscylowały na podobnym poziomie: od 4,3 do 4,9 mln zł. Tę ostatnią kwotę uzyskała w 2022 r., czyli za rok podatkowy 2021. W kolejnym roku Fundacja Nasza Przyszłość zanotowała jednak dramatyczny spadek wpływów od darczyńców.

Fundacja Nasza Przyszłość dostała za 2022 r. 3,8 mln zł. Cios był tym bardziej dotkliwy, że tamten rok był pierwszym, w którym obowiązywały przepisy zwiększające kwotę wsparcia z 1 proc. podatku do 1,5 proc. Łączna kwota, którą podatnicy przekazali do OPP, poszła w górę o 416 mln zł w stosunku do roku poprzedniego, czyli o ponad jedną trzecią.