W skrócie Ukraiński dron zaatakował infrastrukturę w rosyjskim obwodzie krasnodarskim, uszkadzając dwa statki i dwa nabrzeża, co spowodowało pożar na dużą skalę.

Rosja i Ukraina przeprowadziły wzajemne nocne ataki dronów, z intensywnymi walkami i alarmami lotniczymi w regionie odeskim.

Na linii frontu doszło do około 200 starć bojowych, a Moskwa zajęła kolejne tereny w obwodzie donieckim.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

W wyniku ataku ukraińskiego drona w rosyjskiej wsi we Wolna na Kubaniu (obwód krasnodarski) uszkodzeniu uległy dwa statki i dwa nabrzeża. O zdarzeniu poinformowały w poniedziałek w nocy władze regionu w południowej Rosji.

Dowództwo operacyjne obwodu krasnodarskiego w aplikacji Telegram poinformowało, że załogi obu statków zostały bezpiecznie ewakuowane.

Wojna w Ukrainie. Nocne ataki dronów

W wyniku ataku doszło do uszkodzenia nabrzeży. Zniszczenia doprowadziły do rozprzestrzenienia się pożaru na obszarze do około 1500 metrów kwadratowych. Władze dodają, że na miejscu trwała intensywna akcja ratownicza.

Dodajmy, że to niejedyne ataki z udziałem bezzałogowców, do których doszło w nocy z niedzieli na poniedziałek. Serwis Ukraińska Prawa poinformował bowiem, że nalotu dokonały również wojska z Rosji.

Ukraińskie Siły Powietrzne poinformowały, że obecność dronów zanotowano na obszarze Morza Czarnego. Maszyny przemieszczały się w kierunku obwodu odeskiego, w szczególności Tatarbunarów i Białogrodu nad Dniestrem.

Ukraińska Prawda dodaje, że w sumie z obwodu mikołajowskiego w stronę obwodu odeskiego skierowano "ponad tuzin dronów" Kremla.

Ze względu na sytuację w nocy doszło do odwołania, a następnie ponownego ogłoszenia alarmu lotniczego w regionie.

Ukraina poinformowała o serii starć z Rosją na linii frontu

W niedzielę Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy przekazał w komunikacie opublikowanym w sieci, że w ciągu całego dnia na linii frontu doszło do około 200 starć bojowych.

"Rosyjscy najeźdźcy przeprowadzili jeden atak rakietowy, używając jednej rakiety, 17 nalotów, zrzucając 46 bomb kierowanych. Ponadto użyli 1779 dronów kamikaze i przeprowadzili 2500 ataków na pozycje naszych wojsk i miejscowości" - przekazało ukraińskie wojsko.

Sztab Generalny dodał, że najgorętsza sytuacja panowała na kierunku Pokrowskim. Tam agresor przeprowadził 47 działań szturmowych i ofensywnych.

Jednocześnie DeepState informował, że Moskwa zajęła Zwaniwkę. Zgodnie z mapami, powierzchnia terenów pod kontrolą okupantów w kierunku słowiańskim w obwodzie donieckim wzrosła o 17,84 km kwadratowych.

Ponadto powierzchnia tzw. szarej strefy zmniejszyła się o 6,21 km kwadratowych. Sama szara strefa w niektórych obszarach przesunęła się także na zachód.

"Gość Wydarzeń": Prof. Andrzej Fal o rozszerzeniu prohibicji Polsat News