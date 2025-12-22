W skrócie Kamerdyner przez kilka miesięcy wynosił z Pałacu Elizejskiego cenną porcelanę, odpowiadając za nią służbowo.

Zrabowaną zastawę sprzedawał kolekcjonerowi z Wersalu, który pracował także jako ochroniarz w Luwrze.

Trzech oskarżonych – kamerdyner, jego partner i kolekcjoner – stanie przed sądem, a większość skradzionych przedmiotów odzyskano.

Były pracownik Pałacu Elizejskiego przez kilka miesięcy systematycznie wynosił z rezydencji prezydenta Francji elementy cennej zastawy stołowej.

Jak informują francuskie media, z pałacu zniknęło ponad 100 porcelanowych naczyń - w tym talerze, filiżanki i spodki - używane podczas wystawnych obiadów państwowych. Łączne straty oszacowano na dziesiątki tysięcy euro.

Francja. Zniknęła prezydencka porcelana z Pałacu Elizejskiego

Jak podał publiczny nadawca FranceTV, do winy przyznał się Thomas M., który przez pięć lat pełnił funkcję głównego kamerdynera i skarbnika Pałacu Elizejskiego. To on odpowiadał za prezydencką zastawę i doskonale znał jej wartość oraz sposób ewidencjonowania. Śledczym udało się odzyskać większość skradzionych przedmiotów.

Z ustaleń wynika, że Thomas M. sprzedawał porcelanę trzydziestokilkuletniemu kolekcjonerowi z Wersalu, pasjonatowi historii, który - jak się później okazało - pracował także jako ochroniarz w paryskim Luwrze.

W procederze miał pośredniczyć partner kamerdynera, zawodowo związany z handlem antykami. Wszyscy trzej mężczyźni zostali zatrzymani i usłyszeli zarzuty, a kolekcjoner przyznał się do paserstwa.

- Myślę, że prawdopodobnie poniosła go pasja. Wpadł w pewną spiralę i podczas zatrzymania mówił nawet, że poczuł ulgę, iż to wszystko dobiegło końca, bo zaczynało go to przerastać - powiedział dziennikarzom Thomas Malvolti, adwokat jednego z oskarżonych, Ghislaina M.

Kradzież zastawy stołowej. Trzech oskarżonych stanie przed sądem

Eksperci podkreślają, że kradzież była skazana na wykrycie. Cała zastawa stołowa Pałacu Elizejskiego pochodzi z prestiżowej państwowej manufaktury porcelany w Sèvres i jest wyraźnie oznaczona pieczątką "Pałac Elizejski".

- To nasze wspólne dziedzictwo. Te przedmioty są praktycznie niemożliwe do legalnej sprzedaży - zaznacza Cyrille Froissart, specjalista od francuskiej porcelany. Jak dodaje, pojedynczy talerz może być wart kilka tysięcy euro; egzemplarz z 1861 roku osiągnął na aukcji w Wiedniu cenę 1300 euro.

Francuskie media zwracają uwagę, że kolekcjoner z Wersalu, zamieszany w sprawę kradzieży z Pałacu Elizejskiego, pracował jako strażnik w Luwrze - tym samym muzeum, z którego w listopadzie skradziono klejnoty koronne, do dziś nieodnalezione. Po zatrzymaniu sąd zakazał mu dalszej pracy w tej instytucji.

Proces trzech oskarżonych rozpocznie się 26 lutego. Większość skradzionej porcelany wróciła już do zbiorów Pałacu Elizejskiego.

Źródła: PAP, Interia, Le Figaro

