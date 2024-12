Osiem dni świąt. Są tylko dwa takie okresy w roku liturgicznym

Oktawa Bożego Narodzenia to osiem dni liturgicznej radości, która rozpoczyna się w uroczystość Narodzenia Pańskiego 25 grudnia, a kończy 1 stycznia w uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Co oznacza ten okres, skąd pochodzi jego nazwa i jakie znaczenie ma dla wiernych? Czy każdy katolik jest zobowiązany do uczestnictwa w liturgii podczas oktawy? Przyjrzyjmy się bliżej tej wyjątkowej tradycji Kościoła katolickiego.