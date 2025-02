"Dostają małpiego rozumu". Skandal z posłami w roli głównej. Partie reagują

"Kula w łeb!" i "trzeba zbadać alkomatem"

Polityk PiS-u mocno zagalopował się podczas debaty nad uchyleniem immunitetu Zbigniewowi Ziobrze. Były minister sprawiedliwości w swoim wystąpieniu ostro krytykował rząd Donalda Tuska, mówiąc: - To wszystko to jest kpina. To jest wszystko, to jest po prostu plucie Polakom w twarz. To jest jedno wielkie oszustwo. To jest praworządność? To jest bandytyzm. Jesteście grupą przestępczą. Donald Tusk pójdzie siedzieć. Zobaczycie.