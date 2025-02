Po czwartkowym wystąpieniu premiera Donalda Tuska na sali plenarnej w Sejmie wywiązało się małe zamieszanie. Wieczorem, kiedy szef rządu zszedł z mównicy, wicemarszałek Dorota Niedziela zwróciła się do posła Konfederacji Ryszarda Wilka .

Ryszard Wilk wyproszony z sali plenarnej. "Zdaje się, że nie jest pan w stanie"

Płaczek rozmawia z partyjnym kolegą, który co jakiś czas się chwieje. Próbuje go także nakłonić do opuszczenia sali.