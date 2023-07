Rosjanie po raz kolejny powtarzają propagandowe hasła. Tym razem za pośrednictwem rzeczniczki resortu spraw zagranicznych Marii Zacharowej.

Zacharowa udzieliła wywiadu. Uderzyła w Polskę

Polityczka udzieliła wywiadu dla telewizji Al Jazeera, w którym oskarżyła Warszawę o chęć wstrzymania ukraińskiej akcesji do Sojuszu Północnoatlantyckiego. - Obecnie istnieje oczywista chęć Polski do inwazji na zachodnią część Ukrainy. Dlatego Ukraina nie jest zapraszana do NATO - przekazała.

To nie pierwszy tego typu atak ze strony Kremla. Kilka dni temu informowaliśmy w Interii, że podobną narrację rozpowszechnia białoruski dyktator Alaksandr Łukaszenka .

W wywiadzie dla arabskiej telewizji Zacharowa wprost powiedziała, że NATO faktycznie znajduje się w stanie wojny w Rosją.

- To naprawdę zabawne - naprawdę wierzycie, że NATO nie jest w stanie wojny z Rosją? A ci wszyscy bojownicy, najemnicy, instruktorzy wojskowi, doradcy i dane wywiadowcze dostarczane przez NATO kijowskiemu reżimowi? - pytała retorycznie.

Zacharowa zaskoczyła podczas wywiadu. "Nie ma konfliktu ukraińsko-rosyjskiego"

Rzeczniczka rosyjskiego MSZ powiedziała także zaskakujące słowa na temat wojny Ukrainy z Rosją. - Nie ma konfliktu ukraińsko-rosyjskiego - odparła. - Nie istnieje, ponieważ Ukraina jest wykorzystywana przez NATO - przede wszystkim przez USA i Wielką Brytanię - jako instrument, dźwignia wpływu na Rosję - dodała.

Zacharowa przekonywała, że jej kraj w przeciwieństwie do Kijowa przestrzega reguł prawa międzynarodowego. - Rozumienie przez Rosję kwestii bezpieczeństwa i gwarancji bezpieczeństwa opiera się na zrozumieniu prawa międzynarodowego, które obejmuje Kartę Narodów Zjednoczonych i cały pakiet dokumentów opracowanych przez Radę Bezpieczeństwa ONZ - podkreślała.

- Zgadzam się z tymi, którzy twierdzą, że na Ukrainie jest łamane prawo międzynarodowe - powiedziała. - Zostało naruszone w 2014 roku, kiedy w stolicy Ukrainy, przeprowadzono niekonstytucyjny zamach stanu - podkreśliła.

