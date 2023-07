Łukaszenka: Atak Polski na Ukrainę niedopuszczalny

Stanisław Żaryn odniósł się tym samym do słów Alaksandra Łukaszenki z czwartku o tym, że "dla Białorusi i Rosji możliwość zajęcia zachodnich terytoriów Ukrainy przez Polskę lub inne kraje zachodnie jest absolutnie nie do przyjęcia".

Prezydent Białorusi powiedział o tym podczas spotkania z tamtejszymi mediami.

- Rozmawialiśmy na ten temat z prezydentem Rosji. Pełne wzajemne zrozumienie. To bardzo niebezpieczna droga do eskalacji konfliktu, jeśli chcą najechać terytorium Ukrainy i odzyskać terytoria "historyczne". To jest niedopuszczalne - mówił białoruski dyktator.

