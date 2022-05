Władimir Putin z ponad 80 proc. zaufaniem. Najnowszy sondaż

Ukraina - Rosja

Z sondażu Wszechrosyjskiego Centrum Badania Opinii Publicznej (VTsIOM) wynika, że rośnie zaufanie do Władimira Putina. Ponad 80 proc. ankietowanych Rosjan deklaruje zaufanie do prezydenta. Wzrosło także zaufanie do premiera i instytucji rządowych. O wynikach poinformowała TASS - rosyjska agencja informacyjna, która działa bezpośrednio na zlecenie kremlowskiej władzy.

Zdjęcie Prezydent Rosji Władimir Putin / MIKHAIL METZEL / SPUTNIK / KREMLIN POOL / PAP/EPA