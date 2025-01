We wtorek w sprawie głos zabrał minister sprawiedliwości Niemiec Volker Wissing w rozmowie z portalem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

Minister nie jest zwolennikiem zabraniania poszczególnym firmom prowadzenia działalności. - Zakazanie TikToka to zła droga - powiedział minister.

Niemiecki minister: Unijne przepisy wystarczą

Wissing zwrócił uwagę, że "dzięki Digital Services Act (Ustawa o usługach cyfrowych) mamy już w UE silny zestaw przepisów, które mają zastosowanie do wszystkich platform cyfrowych i przewidują surowe kary w wysokości do 6 procent rocznego obrotu w przypadku naruszeń. Komisja Europejska jest uprawniona do egzekwowania tych przepisów. Toczące się postępowania przeciwko TikTokowi, X i innym platformom będą ważnym testem".