- Kiedy wszyscy mówimy o poszanowaniu prawa, Konstytucji, to mamy przykład, gdzie nie zostaje ono zachowane. To bardzo boli - uważa przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego w Episkopacie Polski bp Wojciech Osial. Hierarcha w krytycznych słowach ocenił zmiany wprowadzane przez MEN w organizacji lekcji religii i nie wykluczył, że w ramach sprzeciwu Kościół wykorzysta "wszystkie możliwości prawne", w tym odwołanie się do instytucji międzynarodowych.