- Chcemy mieć coś podobnego do aplikacji, aby ludzie z Ameryki Środkowej i innych krajów mogli uzyskać dostęp do wniosków o azyl - oświadczyła Sheinbaum.

USA. Aplikacja CBP One wyłączona. Migranci zrozpaczeni

Donald Trump podjął pierwsze decyzje. Prezydent USA wypowiada wojnę imigrantom

Aplikacja CBP One została utworzona pod rządami administracji Joe Bidena, aby ograniczyć liczbę osób nielegalnie przekraczających południowo-zachodnią granicę w celu ubiegania się o azyl. Gdy rozporządzenie weszło w życie, był to jedyny sposób, w jaki ludzie mogli umówić się na spotkanie w celu złożenia wniosku o azyl. Według Reutersa codziennie do aplikacji logowało się około 280 tys. osób, by umówić się na rozmowę z urzędnikami.