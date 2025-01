Lider CDU: Europa jest większym rynkiem niż USA

- Europejczycy muszą jak najszybciej usiąść razem i wspólnie przedyskutować dwie kluczowe kwestie - powiedział we wtorek przewodniczący niemieckiej Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej ( CDU ) w wywiadzie dla radia Deutschlandfunk. Jego zdaniem tematem takich rozmów powinno być bezpieczeństwo . - Po drugie, musimy zastanowić się, jak wzmocnić naszą (UE) pozycję w handlu z Ameryką " - zaznaczył Merz.

Odnosząc się do uwagi, że Donald Trump wydaje się szczególnie dobrze dogadywać z prawicowymi politykami w Europie, Merz odpowiedział, że to "nie oznacza, że Donald Trump nie prowadzi rozsądnych rozmów także z innymi, jeśli jest to w interesie Ameryki".